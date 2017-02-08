 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.477
  • Altın 148,464
  • Dolar 3,7390
  • Euro 3,9945
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAFenerbahçeli Volkan hakkında soruşturma başlatıldı...

TFF, Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin faturasını kesti!

» »
TFF, Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin faturasını kesti!
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ceza bilançosunu açıkladı. Dusko Tosic, Metin Albayrak, Şenol Güneş ile Van Persie disipline sevk edildiler.

TFF Profesyonel Futbol ve Disiplin Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Beşiktaş – Fenerbahçe derbisinin faturasını açıkladı. Dusko Tosic, Şenol Güneş, Metin Albayrak ve Robin van Persie PFDK’ya sevk edildi. Van Persie şort olayından sevk edilmezken, taraftara dil çıkarması disipline ayrıkırı görüldü.

İşte PFDK kararları:

4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu DUSKO TOSIC’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 95/2. maddesi uyarınca 06.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ALBAYRAK’ın aynı müsabakadaki “hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 39. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ROBIN VAN PERSIE’nin aynı müsabakadaki rakip takım seyircilerine yönelik “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.02.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Başakşehir Galatasaray'ı eledi05 Şubat 2017 Pazar 16:50
  • Hakem maç sırasında sahadaki çukura düşerek sakatlandı05 Şubat 2017 Pazar 11:33
  • GG, beraberliğe razı oldu05 Şubat 2017 Pazar 10:39
  • Muslera kupa maçında sahada olamayacak04 Şubat 2017 Cumartesi 12:49
  • 33 dönümlük arazi 49 yıllığına Yenicami'ye verildi!03 Şubat 2017 Cuma 16:21
  • Beşiktaş'ın kozu Fener'in kabusu03 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • Yedek kulubesine dürüm çağırdı!02 Şubat 2017 Perşembe 12:01
  • Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek02 Şubat 2017 Perşembe 11:15
  • Real Madrid zirvedeki farkı açıyor30 Ocak 2017 Pazartesi 13:27
  • "Bana da onlar ceza veriyor"28 Ocak 2017 Cumartesi 12:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti