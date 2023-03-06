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TFF’den flaş karar: Siyasi söylemlerin yeri…

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), müsabakalarda meydana gelen provokatif eylem ve söylemlerle ilgili flaş bir karara imza attı.
TFF’den flaş karar: Siyasi söylemlerin yeri…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu hafta sonu bazı profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında meydana gelen provokatif eylem ve söylemler için açıklama yaparak; “Siyasi söylemlerin yeri, stadyumlar değil ancak ve ancak miting alanlarıdır” ifadesini kullandı.

TFF’den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından futbol camiasının yaraların sarılması için omuz omuza verdiği hatırlatılarak, “Bazı profesyonel ve amatör futbol müsabakalarında meydana gelen provokatif eylem ve söylemlerin ülkemizin huzuruna ve güvenliğine kastettiğini görüyor ve bu kötü niyetli eylemleri kınıyoruz. Bu provokatif eylem ve söylemler kapsamında ilgili kurullarımız gerekli cezai işlemi uygulayacaktır” denildi.

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Statlarda suç unsuru içeren provokasyon amaçlı pankartların yer almasının kanunen suç olduğu vurgulanarak, “Stadyumlarda marjinal grupların ırkçı, bölücü söylem ve eylemleri, şiddete dönük tutum ve davranışları asla kabul edilemez. Aynı zamanda saha içinde ve saha dışında sporcu sağlığına doğrudan kasteden hiçbir harekete müsamaha gösterilemez. Bu ırkçı, bölücü eylem ve söylemlerin sorumluları ve failleri, devletimizin adli kurumlarınca göz önünde bulundurulan bir durumdur” ifadeleri kullanıldı.

Statların her türden siyasi görüşe sahip taraftarların takımlarına destek vermek amacıyla bir araya geldiği kamusal alanlar olduğu aktarılarak, şu görüşlere yer verildi:

“Ancak farklı fikirden ve görüşten binlerce insanın buluştuğu stadyumlarımızda meydana gelen siyasi söylem ve eylemler tribünlerde geçmişte de üzücü örneklerini hatırlayacağımız güvenlik sorunlarını da beraberinde getirmektir. Bu kritik nedenle siyasi söylemlerin yeri, stadyumlar değil ancak ve ancak miting alanlarıdır. Birbirimizi anlamaya, dinlemeye ve yardımcı olmaya en çok ihtiyacımız olan bu günlerde futbol ailemizin tüm fertlerini tıpkı ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardımlaşma kampanyamız vesilesiyle olduğu gibi birlikteliğini daha güçlü bir şekilde sürdürmeye davet ediyoruz.”

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