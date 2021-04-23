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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi konuştu: Çok efendi bir çocuktu, hiç beklemezdim

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi konuştu: Çok efendi bir çocuktu, hiç beklemezdim
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi konuştu: Çok efendi bir çocuktu, hiç beklemezdim

Piyasadan topladığı 2 milyar dolarla yurt dışına çıktığı öne sürülen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi de konuştu. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur, "Çok efendi bir çocuktu, hiç beklemezdim. Beykoz'da ailesiyle yaşıyordu. Yazılımla ilgilendiğini ve Singapur'da şirketi olduğunu söylemişti" dedi.

391 bin kişinin işlem yaptığı Thodex'te yaşananların Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığı olduğu belirtiliyor. Faruk Fatih Özer hakkında, birçok şehirde nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulurken, savcılık soruşturma başlattı. Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Özer'in iadesi için Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile görüştü.

"Çok efendi bir çocuktu"

HaberTürk'te yer alan habere göre, yaşananların ardından Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur, "Çok efendi bir çocuktu hiç beklemezdim." dedi.

Özer'in Beykoz'da ailesiyle yaşadığını belirten Nur, "Kripto parayla ilgili hiçbir şey söylememişti. Kıskançlık yüzünden ayrılmıştık. Yurtdışında yazılım şirketi olduğunu söyledi. Singapur'du diye hatırlıyorum. Biz ayrıldıktan sonra bu işe girdi. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Geçtiğimiz yıl karantina döneminde tekrar görüşmek için aradı ama kabul etmedim" diye konuştu.

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