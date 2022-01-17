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Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL gelebilir

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Tokyo Metropol Valiliği, kentte günlük Kovid-19 vakalarının 4 binin üzerinde seyrettiğini bildirdi.
Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL gelebilir

Tokyo Metropol Valiliği, kentte günlük Kovid-19 vakalarının 4 binin üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "(Vaka sayıları) Görülmemiş oranda yükseliyor, sadece metropol bölgede değil, birçok yerde." dedi.

Matsuno, başkent yerel yönetimince talep edilmesi halinde, Tokyo'da kısmi OHAL uygulamasına yönelik hazırlığı gündeme alacaklarını söyledi.

Vakaların artış trendini koruduğu Tokyo çevresindeki Saitama, Çiba ve Kanagawa bölgelerinin de aynı uygulamaya tabi tutulacağı kaydedildi.

Kyodo ajansı ülke genelinde virüs vakalarının, Ağustos 2021 sonrası ilk kez 25 bin seviyesini aştığını bildirmişti.

1 Ocak 2022'de tespit edilen ülke geneli vaka sayısının 457 olduğu dikkate alındığında son iki haftada günlük vaka sayısı 50 kat artış göstermişti.

Japonya'da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı 20 Ağustos 2021'de 25 bin 992 olarak kayda geçmişti.

Halihazırda kısmi OHAL, Yamaguçi, Hiroşima ve Okinawa'da uygulanıyor.

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