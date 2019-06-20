Toprak Ürünleri Kurumu karma yem satış fiyatlarına indirim yaptı

Toprak Ürünleri Kurumu indirimle ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bakanlığımıza bağlı Toprak Ürünleri Kurumu, T.C. Tarım Kredi Yem A.Ş. firması ile yapmış olduğu temaslar neticesinde, satışını yapmakta olduğu tüm karma yemlerin alım fiyatlarında torba başına 2.00 TL indirim sağlamış olup, bu indirimi; hayvan besleyicilerimizin desteklenmesi amacı ile 18/06/2019 tarihinden itibaren satış fiyatlarına uygulamıştır.

Değerli hayvan besleyicilerimize saygı ile duyurulur.