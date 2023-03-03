Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, istifa etti

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu istifa ettiğini açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu, istifasını Trabzonspor'a veda mesajıyla paylaştı.

Ağaoğlu veda mesajında şunları kaydetti:

"Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Göreve gelecek başkan ve yöneticilere çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir."