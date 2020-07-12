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Trump kameralar karşısına ilk defa maskeyle çıktı

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Trump kameralar karşısına ilk defa maskeyle çıktı
Trump kameralar karşısına ilk defa maskeyle çıktı

ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına ilk defa maskeyle çıktı.

ABD'nin başkenti Washington DC'nin dışında yer alan Walter Reed Ulusal Askeri Merkezi'ne giden Trump, yaralı askerler ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Trump daha önce kameralar karşısına hiç maske ile geçmemiş, maske takmadığı için de yoğun bir şekilde eleştirilmişti.

Bu eleştirilere yanıt veren Trump, maskelerle arasında bir sorun olmadığını ve arada maske taktığını söylemişti.

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