  • BIST 109.835
  • Altın 379,047
  • Dolar 6,8323
  • Euro 7,6790
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASıcak ve Nemli Hava geliyor

Trump: Seçimleri kazanamazsam hayatıma devam eder ve başka işler yaparım

» »
Trump: Seçimleri kazanamazsam hayatıma devam eder ve başka işler yaparım
Trump: Seçimleri kazanamazsam hayatıma devam eder ve başka işler yaparım

ABD Başkanı Trump, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinin Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın sözlerine ilişkin, "Seçimleri kazanamazsam, hayatıma devam eder ve başka işler yaparım ama bu ülkemiz için üzüntü verici olur" sözleriyle yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2020 ABD Başkanlık seçimlerinin Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın "Trump, seçimlerde yenilgiyi kabul etmezse, askerler onu Beyaz Saray'dan çıkaracaktır" sözlerine, "Seçimleri kazanamazsam, hayatıma devam eder ve başka işler yaparım ama bu ülkemiz için üzüntü verici olur" sözleriyle yanıt verdi.

Trump, Fox News'te yayımlanan 'Outnumbered Overtime' programında, Harris Faulkner'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından normalleşme sürecine girdiği bir dönemde, siyah Amrikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesine ilişkin protestoların başladığını anımsatan Trump, "Tam normalleşmeye girdiğimiz dönemde, gereksiz yere yağma olayları yaşadık. Valiler ve belediye başkanları güçlü adımlar atsaydı, olayların bu noktaya gelmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Trump, Floyd protestolarını yakından izlediğini belirterek, "Protestocuların farklı nedenleri olduğunu düşünüyorum, hatta bazıları neden orada olduklarını bile bilmiyordu. Birçoğu sadece kalabalığı takip ederek sokağa çıktı" ifadelerini kullandı.

'Şefkatli ama güçlü güvenlik ve polis gücü görmek istiyorum'

Polislere verilen fonların kesilmesi çağrılarına da karşı çıkan Trump, "Gerçekten şefkatli ama güçlü güvenlik ve polis gücü görmek istiyorum. Yanlış yaptıklarını görmek istemiyorum" diye konuştu.

Trump, polisin, şüphelilerin boyunlarına baskı uygulayarak gözaltına almalarının yasaklanması tartışmalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Boyuna baskı uygulayarak gözaltına almanın, çok masum olduğunu düşünüyorum. Çok mükemmel bir şey. Bir kişiye karşı, bir kişi müdahalede bulunuyorsa bu mantıklı, ama 2 polis tek bir zanlıyı bu şekilde gözaltına alıyorsa hikaye değişiyor. Dikkatli davranmak zorundasınız. Genel olarak konuşursak, buna son verilmeli. Ama zor bir kişiyle uğraşıyorsanız, buna ihtiyaç olabilir."
Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdeniz'de sığınmacıları taşıyan bot battı: 34 kişi hayatını kaybetti11 Haziran 2020 Perşembe 17:46
  • ABD, 2019 "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporunu" Yayımladı11 Haziran 2020 Perşembe 15:00
  • ABD'de Bütçe Açığı Mayısta Yüzde 92 Arttı11 Haziran 2020 Perşembe 14:40
  • ABD'de Kristof Kolomb heykelinin başı koparıldı11 Haziran 2020 Perşembe 11:45
  • Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest bırakıldı11 Haziran 2020 Perşembe 11:20
  • Beyaz Saray Sözcüsü: "Trump, polislerin çoğunun iyi insanlar olduğunu biliyor"11 Haziran 2020 Perşembe 10:29
  • BM İnsan Hakları Uzmanlarından "Abd'deki Polis Şiddetine" Kınama11 Haziran 2020 Perşembe 10:26
  • George Floyd'un Kardeşinden ABD Kongresine "Adalet" Çağrısı11 Haziran 2020 Perşembe 09:51
  • Amazon'dan Yüz Tanıma Teknolojisinin Polis Tarafından Kullanımına Erteleme Kararı11 Haziran 2020 Perşembe 09:46
  • ABD Tarihinde İlk Siyahi Kuvvet Komutanı Atandı10 Haziran 2020 Çarşamba 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti