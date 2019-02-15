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Trump ulusal acil durum ilan edecek

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ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşa edilecek duvar için ulusal acil durum ilan edeceğini açıkladı. Duvar için gerekli para acil durum fonundan sağlanacak.
Trump ulusal acil durum ilan edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada Meksika ile sınır güvenliği ve kaçak girişler için inşa etmek istediği duvar için ulusal acil durum ilan edeceğini söyledi. Duvar inşası için parayı acil durum fonundan sağlayacağını söyledi.

SURİYE İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILACAK 

Donald Trump önümüzdeki 24 saat içinde Suriye ile ilgili bir açıklama yapacaklarını duyurdu. ABD’nin Aralık ayında duyurduğu 2000 askerini Suriye’den çekeceği kararı sonrası özellikle Avrupalı müttefikleri ve Rusya bunu ABD’nin çekilmeyi nasıl gerçekleştireceğini bekliyor.

Trump, Beyaz Saray bahçesinde yaptığı açıklamada “Suriye ile ilgili birçok önemli açıklama yapacağız. Suriye’de halifeliğin ortadan kaldırılması konusundaki başarımız ile ilgili önümüzdeki 24 saat içinde çok büyük duyuru yapacağız” dedi.

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