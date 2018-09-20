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Trump'tan İspanya'ya: Sahra Çölü'ne duvar örün

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'ya, Akdeniz'den göçmen akınını durdurmak için Sahra Çölü'ne duvar örmesini önerdiği ortaya çıktı.
Trump'tan İspanya'ya: Sahra Çölü'ne duvar örün

Donald Trump'ın böyle bir öneride bulunduğunu İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell açıkladı.

Borrell, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizie'nin Haziran'daki Beyaz Saray ziyaretine eşlik etmişti.

Trump'ın duvar fikrini bu sırada ortaya attığı tahmin ediliyor.

'Çölün sınırı Meksika-ABD sınırından büyük değil'

Trump, önerisine karşılık Sahra Çölü'nün uzunluğunun yaklaşık 5 bin kilometre olduğunu söyleyen İspanyol diplomatlara, "Sahra sınırı bizim Meksika sınırımızdan daha büyük olamaz" diye yanıt verdi.

ABD-Meksika sınırı yaklaşık 3,200 kilometre.

Trump, 2016'daki seçim kampanyasında kaçak göçü önlemek için Meksika sınırıa '"büyük, güzel bir duvar" örme vaadinde bulunmuştu.

Fas'ta kaçak olarak yaşayan yüzlerce Afrikalı göçmen her yıl Avrupa'ya ulaşmak umuduyla İspanya'nın Kuzey Afrikada'ki toprakları Ceuta ve Melilla'ya girmeye çalışıyor.

Bu kentler Avrupa'nın Afrika'yla tek kara sınırları. Bu bölgelerin çok küçük olması nedeniyle, duvarın başka ülkelerin topraklarından geçmesi gerekiyor.

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