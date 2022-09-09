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Truss: Kraliçe II. Elizabeth En Büyük Liderlerden Biriydi

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Truss: Kraliçe II. Elizabeth En Büyük Liderlerden Biriydi
Truss: Kraliçe II. Elizabeth En Büyük Liderlerden Biriydi

İngiltere parlamentosunda II. Elizabeth’in ölümü dolayısıyla özel anma oturumu düzenlendi.


Avam Kamarasına koyu renkli takım elbiseyle gelen milletvekilleri, oturuma II. Elizabeth için saygı duruşuyla başladı.


Ardından milletvekilleri, II. Elizabeth’e şükranlarını sunan konuşmalar yaptı.


“Kraliçe’nin vefatı tüm dünyada yürekten bir keder taşmasına sebep oldu”


Anma oturumunda konuşan İngiltere Başbakanı Liz Truss, II. Elizabeth’in vefatının “tüm dünyada yürekten bir keder taşmasına sebep olduğunu” vurgulayarak “Majesteleri, dünyanın tanıdığı en büyük liderlerden biriydi. O, modern İngiltere’nin üzerine inşa edildiği bir kayaydı. Onun hükümdarlığı altında büyüyen ve gelişen dinamik bir ulus inşa edildi” dedi.


Truss, İngiltere’nin bugünlere II. Elizabeth’in sayesinde geldiğini vurgulayarak “Hikmetli sözleri, en zor zamanlarda bize güç verdi. Kovid-19 salgınının en zor günlerinde, yeniden bir araya geleceğimize dair bize umut verdi” diye konuştu.


Kral III. Charles Londra’ya indi


Öte yandan II. Elizabeth’in vefatının ardından kraliyet ailesinin başına geçen Kral III. Charles, İskoçya’dan İngiltere’nin başkenti Londra’ya geçti.


III. Charles’ı taşıyan uçağın öğlen saatlerinde İskoçya’daki havalimanından hareket ettiği yerel saatle 13.30 civarında Londra’ya vardığı bildirildi.

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