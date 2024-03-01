  • BIST 9094.4
  • Altın 2068.067
  • Dolar 31.3562
  • Euro 33.9842
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri başladı

»
LTB himayesi ve Arkhe Organizasyonunda Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri başladı
Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesinde ve Arkhe organizasyonunda yakın zamanda kaybettiğimiz arkeolog ve araştırmacı Tuncer Bağışkan’ın hatırasını yaşatmak için adına ithaf edilen Tarih, Kültür ve Bellek Günleri’nin birincisi başladı. 

Arabahmet Kültür Evi’ndeki açılışa ev sahibi LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanısıra, CTP Milletvekili Sami Özuslu, TDP Geel Başkanı Zeki Çeler, bazı LTB Meclis üyeleri ve Bağışkan ailesi üyeleri de katıldı.

1 ve 2 Mart günlerini kapsayan sempozyumun açılışı LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Bağışkan ailesi adına kızı Özlem Arhun’un konuşmaları ile yapıldı. 

Harmancı: “Tuncer Bağışkan, tarih, bellek ve kültür konusunda ülkemizde vazgeçilmez isimlerdendi”
Açılış konuşmasında Başkan Harmancı, Tuncer Bağışkan’ın, tarih, bellek ve kültür konusunda ülkemizde vazgeçilmez isimlerinden olduğunu ve değerli ailesi ile hemfikir olunduğu üzere sempozyumların, her yıl Tuncer Bağışkan ismi ile düzenleneceğini söyledi. 

tb2.jpgtb3.jpgBaşkan Harmancı, “Tuncer Bağışkan ile ilgili en önemli tariflerden birini Hasan Kahvecioğlu yaptı. Bir “Kültür savaşçısı” idi dedi. Hayatı boyunca bunun mücadelesini verdi. Arabası yakıldı, evi basıldı. 1970’li yıllardan itibaren bu ülkedeki belki de ilk büyük çaplı kayıt dışı ekonominin varlığı eski eserlere ilişkin konulardı. Tuncer bey de bu konularda çok büyük mücadeleler verdi ve bu mücadelelerden dolayı çok büyük baskılar gördü. Ama yaptığı araştırmalarla, takipçiliği ile bu topluma izlenebilecek çok büyük bir yol haritası bıraktı” dedi.

“Tuncer Bağışkan arşivi konusunda Lefkoşa Türk Belediyesi ve Arkhe olarak sorumluluk almaya hazır olduğumuzu aileye de ilettik”
Harmancı konuşmasının devamında Tuncer Bağışkan’ın arşivine değinerek “Tuncer Bağışkan arşivi konusunda, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Arkhe olarak sorumluluk almaya hazır olduğumuzu aileye de ilettik. Henüz yayınlanmamış birçok araştırması var. Yayınlanmış ama tekrar değerlendirilmesi gereken konular var. Eminim ki aile ile istişare ve iş birliği içerisinde bu alanda oldukça önemli işlere imza atacağız, onun bize bıraktığı mirasla birlikte ve bu kentin tarihini de bu kentin belleğini de bu ülkenin belleğini de birlikte koruyacağız” dedi.  

Harmancı konuşmasını şöyle sonlandırdı: “2013 yılında Soyut Olmayan Kültürel Miras Komisyon toplantısında bir araya gelmiştik, komisyonun en son toplantısı o tarihte oldu. Bugün de üzülerek ifade etmek zorundayım ki böylesi değerli bir şahsın adı ile anısına düzenlenen sempozyuma, özellikle merkezi hükümet tarafından bu kadar az ilgi gösterilmesi, ülkede kültüre ve tarihe gösterdikleri önemin de bir tezahürüdür. Buradaki paneller ile atölye çalışmalarından belleğimize önemli kazanımlar olacak. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, Bağışkan ailesine ve panele konuşmacı olarak katılan herkese teşekkür ediyorum. Tuncer Bağışkan’ın çalışmalarını ileriye taşımak her demokratın görevidir.” diyerek sözlerine son verdi.

Özlem Arhun: “Babam ‘öğrenmek, öğretmek ve bilgileri paylaşmak’ değerlerine sahipti”
Özlem Arhun konuşmasında babası Tuncer Bağışkan ile sohbetlerinden ve kendilerine bıraktığı miraslardan değinerek, babasının “Öğrenmek, öğretmek ve bilgileri paylaşmak” değerlerine sahip olduğunu belirtti. Arhun babasının bundan çok mutlu olduğunu ve yine dünyaya gelse yine aynı mesleği seçerek yine aynı hayatı yaşamak istediğini belirttiğini de vurguladı. 

“Arkeolojiye sahip çıkıldığı sürece kültür mirasına da sahip çıkılabilir”
Arhun: “Babam, çocuk ve gençleri kültür mirasımız hakkında bilgilendirmek gerektiğini söylerdi. Arkeolojiye sahip çıkıldığı sürece kültür mirasına da sahip çıkılabilir, insanlar bildikleri bir şeye sahip çıkar, bilmediklerine de asla sahip çıkamazlar. Kıbrıs’ı bir bütün olarak düşünür asla din, dil, ırk ayrımı yapmazdı. En samimi arkadaşı Gaston Neoklus idi. İletişimini ada genelinde oluşturur, araştırmalarını öyle yapar ve kitaplarını da öyle yazardı. Adanın bir bütün olması en büyük arzusuydu.” 

“Onun bu kültür mirasını, bilgilerini, kitaplarını kendi vizyonuna uygun bir şekilde emin ellere teslim etme isteğindeyim”
Arkun konuşmasını “Onun bu kültür mirasını, gün ışığına çıkardığı bütün bilgilerini, kitaplarını kendi vizyonuna uygun bir şekilde emin ellere teslim etme isteğindeyim. Herkesin faydalanacağı bir hale getirmek istiyoruz. Babam da bunu isterdi. Kütüphanesini en iyi şekilde teslim etmek istiyoruz.” sözleriyle tamamladı.

Güncel akademik ve bağımsız araştırmalar ile çalışmaları eleştirel bir perspektifle bir araya getirip ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen Tuncer Bağışkan Tarih, Kültür ve Bellek Günleri kapsamında 2 Mart Cumartesi 18.30’a kadar devam edecek. 

Açılış konuşmaları sonrasında Zekai Altan, Gaston Neocleous ve Selma Bolayır’ın katılımıyla Tuncer Bağışkan üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. Ardından, KKTC Milli Arşivler ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam “Toplumsal Bellek ve Bilgi Merkezleri” ve Rita Severis “Creating CVAR” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.

1 Mart Cuma programı saat 15:00’te Mağusa Kent Müzesi Derneği Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı’nın “Kültürel Miras Olarak Kent Belleği ve Müzeleşmesi” ve İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay’ın “Kültürel Miras Teknik Komitesi Tarihi Eserler Alanındaki İş Birliği Süreci” konuşmaları ile tamamlanacak.

2 Mart Cumartesi Programı
Atölyeler
10:00 – 12:00– “On Archiving”, Atölye Yürütücüleri: Holly Kunst ve Phivos Poullos , (CVAR: The Centre of Visual Arts and Research), Atölye Dili: İngilizce 
12:30 – 14:30: “Fotoğrafın Peşinde”, Atölye Yürütücüsü: İlkyaz Portakalcıoğlu, Atölye Dili: Türkçe
15:00 – 17:30: “Panel: Kültürel Çalışmalar Penceresinden”, Moderatör: Belkıs Ayhan Tarhan
“Kültür, Tarih, Bellek: Kavramsal Notlar” - Belkıs Ayhan Tarhan (Sosyolog)
“Kıbrıs'ta Tarihçi Olmak ve Tarih Eğitimi” - Meltem Onurkan Samani (Tarihçi)
“Belge, Bellek, Belgesel” - Ersan Ocak (Akademisyen & Belgesel Yönetmeni)
“Kıbrıs'ta Barış Aktivizminde Sembolizm: Sosyal Antropolojik Bir Analiz” - Melek Kaptanoğlu (Etnograf)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu kayıtları sürüyor20 Şubat 2024 Salı 11:02
  • Girne Belediyesi, fotoğraf sanatçısı Ayşe Keçecioğlu ağırlayacak19 Şubat 2024 Pazartesi 10:01
  • Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Hüseyin Kanatlı'yı Anma Konseri Düzenliyor09 Şubat 2024 Cuma 10:34
  • LBT’nin yeni oyunu ‘Tartüf 24’  prömiyerini gerçekleştirildi08 Şubat 2024 Perşembe 15:16
  • Lefkoşa’da iki farklı mekanda sergiler açılıyor08 Şubat 2024 Perşembe 09:02
  • LESAM açıılacak03 Şubat 2024 Cumartesi 14:15
  • Arkhe ev sahipliğinde KKTCDOB ve MYRRHA TRİO iş birliği ile MOZART'ın 268. Doğum günü kutlandı02 Şubat 2024 Cuma 11:35
  • "Eksik Şubat” isimli şarkı ilk kez yayınlandı26 Ocak 2024 Cuma 14:51
  • Ödüller verildi, sergi açıldı26 Ocak 2024 Cuma 13:57
  • Hukuki süreç başladı! Yayın hayatı kısa sürebilir26 Ocak 2024 Cuma 12:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti