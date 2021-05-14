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Türk şirket Lübnan şebekesine elektrik vermeyi durdurdu

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Karadeniz Holding'in Lübnan‘daki yüzer elektrik santralleri (powership) ülkeye elektrik vermeyi durdurdu. Şirket, ödemelerde yaşanan gecikmeler ve gemilere el koyma ihtimali nedeniyle böyle bir karar aldıklarını duyurdu.
Türk şirket Lübnan şebekesine elektrik vermeyi durdurdu

Karadeniz Holding'in iştiraki Karpowership'in Lübnan'daki iki yüzer elektrik santralinin (powership) ülkeye elektrik sağlamaya son verdiği açıklandı.

Karpowership tarafından yapılan açıklamada aylardır geciken ödemeler ve gemilerine savcılık emri ile el koyulması ihtimalinden sonra böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını duyurdu. Lübnan basınının savcılığın yasadışı komisyon nedeniyle gemilere el koyma ihtimalinin olduğunu ve 25 milyon dolar ceza kestiğini duyurduğu belirtiliyor. Şirket suçlamaları "temelsiz ve güvenilirlikten yoksun" olarak niteledi.

1975-1990 yılları arasındaki iç savaştan bugüne ekonomik olarak en zor dönemini yaşayan ülkede devlet elektrik şirketi Lübnan Elektrik (EDL) de nakit sıkıntısı çekiyor.

Elektrik aktarımı son buldu

Karpowership açıklamasında ülkenin kıyısında bulunan güç mavnalarını "kapattığımız için çok üzgünüz" denildi. Açıklama şöyle devam etti "18 aydır (Lübnan) devletine çok esnek davrandık, herhangi bir ödeme ya da ödeme planı olmadan elektrik sağladık, çünkü ülke çok zor bir dönemden geçiyordu. Ancak hiçbir şirket bu kadar doğrudan ve aşırı riskli bir ortamda faaliyet gösteremez." Karpowership Lübnan elektrik şebekesine aktarımın bu sabah itibarıyla son bulduğunu açıkladı.

Bir Karpowership yetkilisi Lübnan'ın şirkete 100 milyon dolardan fazla borcu olduğunu  ancak gemilere el koyulması kararı nedeniyle endişeli olduklarını söyledi.

Şirket gönderdiği iki yüzer elektrik santrali (powership) ile 2013 yılından bu yana ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyordu.

Lübnan elektrik sektörünü desteklemek için milyonlarca dolar teşvik ödemesi yaptı ancak ülkede on yıllardır elektrik kesintileri devam ediyor. Karşılayabilen Lübnanlılar günde 12 saate yakın jeneratör kullanıyor.

Karadeniz Holding'e bağlı Karpowership, şirket verilerine göre 25 gemilik yüzer enerji santrali filosuna sahip. Afrika'dan Asya'ya birçok noktada elektrik üreten yüzer santraller, Endonezya, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone, Gine, Gine Bissau, Senegal ve Lübnan gibi birçok ülkenin elektrik üretiminin yüzde 10 ila yüzde 100'lük kısmını karşılıyor.

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