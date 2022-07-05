  • BIST 2.405,98
  • Altın 979.472
  • Dolar 16.8199
  • Euro 17.5629
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHalil Falyalı soruşturması tamamlandı

Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

»
Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere girişte çektiği vize çilesi, bir rapor halinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sunuldu.
Türkiye AKPM’ye rapor sunup itiraz etti

Rapor, AKPM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Rapora göre 2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vize reddi, 2020’de yüzde 12.7’ye yükseldi.

Türkiye, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) Schengen Vize sisteminin kötüye kullanıldığına ilişkin itirazını yaptı. AKPM komisyonunda kabul edilen rapor, 2014 yılında yüzde 4 Schengen vize reddinin, 2020 yılı itibarıyla yüzde 12.7’ye yükseldiğini ortaya koydu. Raporda, gereksiz ve çok fazla belge istendiği, ücretin yüksek olduğu, yüz yüze başvurma zorunluluğu gibi konulara itiraz edildi.

AKPM’de, “Schengen Bilgi Sisteminin Avrupa Konseyi Üye Devletleri Tarafından Siyasi Güdümlü Bir Yaptırım Olarak Kötüye Kullanılması” raporunun görüşmeleri geçtiğimiz hafta Strazburg’da yapıldı. AKPM üyesi AK Parti Milletvekili Ziya Altunyaldız’ın sunduğu rapor, komisyonda kabul edildi. Rapor, Genel Kurul’a sunularak tavsiye kararı niteliği kazanacak. Raporda, şu görüşler yer aldı:

ORTAK STANDART YOK

 

“Kimi uygulamalarda Schengen bölgesindeki devletlerin, bireylerin kendi topraklarına erişimini reddettiği gözlemlenmektedir. Schengen Bölgesi’ndeki devletler, Schengen Bilgi Sistemi’ni asgari bir ortak standartla kullanmalıdır. Sistemdeki bilgilerin kullanımı, insan haklarını, özel ve aile hayatına saygı hakkını, seyahat özgürlüğü hakkını ihlal etmemelidir.

VİZE RETLERİ HIZLA ARTTI

2014 yılında yüzde 4 oranında olan Schengen vize başvurusu ret oranı hızla yükselerek 2020 yılı itibarıyla yüzde 12.7’ye kadar yükselmiştir. Bahse konu durumu etkileyen faktörler arasında Schengen Bilgi Sistemi’nin kötüye kullanımı olabilmektedir. Ülkemizdeki işinsanlarının yaşadığı vize başvuru sorunları da dikkat çekicidir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pervin Buldan ve Mithat Sancar yeniden HDP Eş Genel Başkanı seçildi03 Temmuz 2022 Pazar 21:51
  • İstanbul Valiliği'nden ormanlara giriş yasağı, KKTC'de ise sadece uyarı!03 Temmuz 2022 Pazar 18:47
  • Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki rolü Yunan basınında03 Temmuz 2022 Pazar 15:40
  • İbrahim Kalın, ABD’li Senatör Graham ile görüştü03 Temmuz 2022 Pazar 14:56
  • Türkiye’yi kara para cenneti yapacaklar03 Temmuz 2022 Pazar 10:17
  • İstanbul'a gidecekler dikkat! İstanbul Havalimanı'nda Su 31 TL, Sandviç 100 TL, Pizza 530 TL03 Temmuz 2022 Pazar 09:52
  • Türkiye'de asgari ücret zammı alım gücünü nasıl etkiledi?02 Temmuz 2022 Cumartesi 17:35
  • TC Dışişleri’nden KKTC’ye BM desteği02 Temmuz 2022 Cumartesi 14:48
  • Türkiye'de asgari ücret 5 bin 500 liraya yükseldi01 Temmuz 2022 Cuma 19:35
  • Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecinde yeni gelişme: Sınır açılıyor01 Temmuz 2022 Cuma 19:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti