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Türkiye güneş paneli üretiminde dünya ikinciliğini hedefliyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 20 yılda yenilenebilir enerjiye büyük yatırım yaptığını belirterek, güneş paneli üretiminde hedefin dünya ikinciliği olduğunu söyledi
Türkiye güneş paneli üretiminde dünya ikinciliğini hedefliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Brüksel temasları kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu, Türkiye'nin son 20 yılda yenilenebilir enerjiye çok büyük yatırım yaptığını söyleyen Kacır, Türkiye'nin kurulu elektrik üretim kapasitesinin %55'inin yenilenebilir kaynaklar olduğunu ifade etti

Enerji Bakanının 2035 yılına kadar her yıl 5 GW güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi ekleme planı olduğunu anımsatan Kacır, "Bu kapsamda sadece yenilenebilir enerji santral kurulumu değil bu alanlarda endüstrimizin de güçlenmesini çok önemsiyoruz." sözlerini sarfetti.

Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü olduğunu söyleyen Bakan, hedefin dünya ikinciliği olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Kacır, "AB'nin Türkiye dışında bir güneş paneli üretim alternatifi yok. Rüzgar türbinleri konusunda şu anda Avrupa'da dördüncüyüz. Rüzgar türbini üreticilerimizin yıllık 2 milyar avroya yaklaşan bir iş hacmi var." ifadelerini kullandı

Neredeyse bütün rüzgar türbini orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) Türkiye'de yatırım yapmış ya da paydaşlarla birlikte çalışmaya başlamış olduğunu belirten Kacır, "Türkiye'de kurduğumuz alt yapıyı çok güçlendirmek istiyoruz. Yani kule, kanat, jeneratör üretiminde Türkiye'de özellikle İzmir ve Ege Bölgesi'nde muazzam bir altyapı kümelenmiş haliyle oluşmuş oldu." dedi.

Bakan Kacır, gelecek dönemde yatırımları hızlandırarak deniz üstü rüzgar türbinlerinin üretimiyle ilgili adımlar atacaklarını da ifade etti.

Öte yandan, Çin dünyanın en büyük güneş paneli üreticisi ülke konumunda bulunuyor. Dünyadaki güneş panellerinin yarıdan fazlasının üretimi Çin'de gerçekleştiriliyor

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