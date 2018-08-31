  • BIST 92.794
  • Altın 254,337
  • Dolar 6,5721
  • Euro 7,6484
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

Türkiye ve Hollanda, karşılıklı olarak büyükelçi atıyor

»
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ”Hollanda Dışişleri Bakanı ile büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik” dedi.
Türkiye ve Hollanda, karşılıklı olarak büyükelçi atıyor

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Hollandalı mevkidaşım Stef Blok ile Viyana’da görüştük. İlişkilerimizi normalleştirme kararımız çerçevesinde büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik” diye yazdı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Blok'un ekim ayı başında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Neler olmuştu?

Ankara ile Lahey arasında diplomatik kriz, Türkiye'de 16 Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişikliği referandumu öncesinde patlak vermişti. Hollanda hükümeti, seçim kampanyası etkinlikleri kapsamında Hollanda’yı ziyaret edecek olan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemişti. Lahey, genel seçimler öncesi ülkedeki "kamu düzeninin korunmasını" gerekçe göstermişti.

Çavuşoğlu'nun ardından da seçim kampanyası için Almanya üzerinden karayoluyla Hollanda'ya giriş yapan dönemin Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya sınır dışı edilmişti. Hollanda hükümeti, Bakan Sayan'ın, seçim etkinliği yapmak üzere Rotterdam'a gelmemesine yönelik kendileri tarafından yapılan çağrıları dikkate almadığını belirtmişti.

Yaşananların ardından karşılıklı açıklamalarla gerginlik artarken, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Ankara Büyükelçisi Cornelis Van Rij'i resmi olarak geri çektiğini açıklamıştı. Açıklamada, Hollanda'ya da Türkiye'den yeni bir büyükelçinin kabul edilmeyeceği belirtilmişti. Türkiye de Lahey Büyükelçisi Sadık Arslan'ı, diplomatik krizin ardından Ankara'ya çağırmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 'BİM’in sattığı Apple aksesuarları sahte çıktı'30 Ağustos 2018 Perşembe 09:47
  • Erdoğan: Çok büyük badire atlattık, iki aya kalmaz toparlarız30 Ağustos 2018 Perşembe 08:39
  • "Türkiye'nin AB süreci yeniden canlanır mı?"29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:32
  • Emniyet müdürü, makam odasında intihar etti29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:37
  • iPhone satışları tepetaklak oldu29 Ağustos 2018 Çarşamba 08:38
  • Çavuşoğlu: Herkesin bir füzesi var28 Ağustos 2018 Salı 14:40
  • Dünyanın en kebap işi: 'Profesyonel turist' işe başladı, maaşı 30 bin TL28 Ağustos 2018 Salı 14:31
  • TSK'dan Suriye sınırına komando sevkiyatı28 Ağustos 2018 Salı 14:23
  • 13 yaşında çocuğunu aracının arkasına bağlayan babaya gözaltı28 Ağustos 2018 Salı 13:15
  • Emre Kongar'dan CHP'ye 'baraj' uyarısı28 Ağustos 2018 Salı 12:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti