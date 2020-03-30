  • BIST 88.059
  • Altın 342,800
  • Dolar 6,5864
  • Euro 7,2685
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Türkiye'de bugün 37 corona vefatı

»
Türkiye'de bugün 37 corona vefatı
Türkiye'de bugün 37 corona vefatı

vefat_tr.png 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Hükümet üyelerine Koronavirüs testinin her dört günde bir yapıldığı öğrenildi30 Mart 2020 Pazartesi 16:07
  • Türkiye'de 'Virüs kapan ya da karantinaya alınan aile hekimlerinin maaşları kesiliyor'30 Mart 2020 Pazartesi 16:00
  • Türkiye'de Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı30 Mart 2020 Pazartesi 15:37
  • Köyü kendileri karantinaya aldılar: 'Koronavirüs salgınından dolayı giriş-çıkış yasak'30 Mart 2020 Pazartesi 15:33
  • Türk Tabipleri Birliği: Türkiye göz göre göre enfekte hale getirildi30 Mart 2020 Pazartesi 14:55
  • Fatih Terim taburcu edildi30 Mart 2020 Pazartesi 14:55
  • Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı30 Mart 2020 Pazartesi 11:44
  • İmamoğlu sokağa çıkma yasağı istedi: Tehlikenin yüzde 60'ı İstanbul'da30 Mart 2020 Pazartesi 10:41
  • İmamoğlu sokağa çıkma yasağı istedi: Tehlikenin yüzde 60'ı İstanbul'da30 Mart 2020 Pazartesi 10:32
  • TBMM'de Koronavirüs şüphesi: Vekiller tek tek arandı30 Mart 2020 Pazartesi 09:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti