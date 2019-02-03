  • BIST 102.937
  • Altın 220,660
  • Dolar 5,2133
  • Euro 5,9804
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Türkiye'de engellenen site sayısında 2013'ten beri 'dramatik' artış

»
Türkiye'de yıllara göre engellenen site sayısı 2013 yılından itibaren hızla yükselişe geçti.
Türkiye'de engellenen site sayısında 2013'ten beri 'dramatik' artış

Türkiye'de yıllara göre engellenen site sayısı 2013 yılından itibaren hızla yükselişe geçti.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 3 Şubat'ta başlayan 2019 Medya Okulu'nda Transparency International Türkiye Başkanı Oya Özarslan, Türkiye'de yasaklanan site sayısının 2013'ten itibaren katlanarak arttığını ve 2016'da 113 bin 398'e ulaştığını açıkladı. Bu sayı 2013'te 40 bin seviyesinde bulunuyordu.

'Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye 'özgür olmayan ülkeler' kategorisine geriledi'

Derneğin üyesi olduğu Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) geçen hafta 2018 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'ni (CPI) yayınlamıştı. 180 ülkeyi kapsayan endekste Türkiye son beş yılda 9 puan kaybederek 41 puanla 78'inci sırada yer almıştı. Bu puan kaybı ülkenin 'kısmen özgür' statüsünden 'özgür olmayan' ülkeler kategorisine gerilemesine neden oldu.

Uluslararası Şeffaflık Derneği

880x495_cmsv2_ac5a8ad6-bafe-5908-80f2-6bee33f6ff7f-3639398.jpg2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini hakim kılma amacını taşıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özhaseki: Kılıçdaroğlu'ndan kazandığım para ile Ankara döneri dağıtacağım03 Şubat 2019 Pazar 17:28
  • “Abdullah Gül’e suikast” iddiasını yazan Talat Atilla'nın yazılarına son verildi03 Şubat 2019 Pazar 16:46
  • “Kıbrıs Harekatı’nda yaşananlar acıklı yaptırımlar ne çabuk unutuldu?”03 Şubat 2019 Pazar 15:45
  • Türkiye'de işsizlik: Ailelerin geçim mücadelesi zorlaşıyor02 Şubat 2019 Cumartesi 20:51
  • 'Komünist Başkan' Maçoğlu: Herkese laf yetiştirecek değiliz02 Şubat 2019 Cumartesi 20:23
  • Ateizm Derneği'nden ilahiyatçı Cemil Kılıç'a destek02 Şubat 2019 Cumartesi 20:15
  • Emniyet müdürü paylaştı: Şok uygulamada şok mesajı gördük02 Şubat 2019 Cumartesi 19:00
  • "Erdoğan'a kenevirden gömlek hediye edildi"02 Şubat 2019 Cumartesi 16:31
  • Erdoğan'a destek 16 puan düştü02 Şubat 2019 Cumartesi 12:17
  • Ahmet Hakan: İmamoğlu'na 'Sana kafa atmak istiyorum' falan diyenler provokasyon yapıyor, hepsi önceden kurgulanmış02 Şubat 2019 Cumartesi 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti