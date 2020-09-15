Türkiye'deki tiyatrocular isyanda! Aylardır tek bir gelirleri yok, binlerce emekçi zor durumda

Türkiye'de pandemi sebebiyle Mart ayından beri kapalı olan tiyatrolara tiyatrocular isyan etti. Birçok isim de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak destek mesajları yayınladı.
GENCO ERKAL TEPKİ GÖSTERDİ
Usta tiyatrocu Genco Erkal kendisine ait sosyal medya hesabından "Bunlar karar vermişler, fırsat bu fırsat tiyatroyu bitirecekler. Covid-19’dan ağır bir darbe yemiş olan tiyatro sanatı zaten 5 aydır can çekişiyordu. Sağlık kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirilen açık hava gösterileri azıcık oksijen sağlayacak derken son darbe işi bitirdi" ifadelerini kullandı.
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