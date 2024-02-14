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Tuzla - Mutluyaka anayolunda ölümlü kaza: 27 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

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Tuzla - Mutluyaka anayolunda saat 20:50 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Tuzla - Mutluyaka anayolunda ölümlü kaza: 27 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Tuzla - Mutluyaka anayolunda saat 20:50 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Tuzla - Mutluyaka anayolu üzerinde, Mutluyaka istikametine doğru, yönetimindeki EJ 124 plakalı aracı ile seyreden Süleyman Sülük (E-39), dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun solunda Mutluyaka istikametine doğru yürümekte olan Muhammad Umar FAROOQ (E-27) ve Sanawar SHABAZ (E-25)'a çarptı.

Kaza sonucu Mağusa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen her iki yaya, yapılan tedavilerine müteakip Sanawar SHABAZ acil serviste müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Muhammad Umar FAROOQ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

EJ 124 plakalı sürücü suçüstü Süleyman Sülük tutuklandı, soruşturma sürüyor.

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