Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 400’ü aşkın genç sağlıkçı, görkemli bir törenle diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 2022-2023 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen görkemli bir törenle diplomalarını aldı. Çok sayıda öğretim görevlisi ve misafirin katıldığı tören yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunları, 6 Şubat’ta Türkiye’de meydana gelen depremde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını ve üniversite arkadaşları Emir Can Sayar’ı da andı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Aykaç ve tüm mezunlar adına Zeynep Eskiocak birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Aykaç eşliğinde, meslek yemini ederek keplerini attılar.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Çabanız ve becerileriniz, hastaların yaşam kalitesini iyileştirme ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmede büyük bir etkiye sahip olacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan konuşmasına, “Sağlık Meslek Yüksekokulu mezunları olarak, sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası olduğunuzu unutmayın. Sizler, hastaların bakımında aktif bir rol oynayacak, tıbbi teşhislerde yardımcı olacak ve tedavi süreçlerine destek sağlayacaksınız. Sizin çabanız ve beceriniz, hastaların yaşam kalitesini iyileştirme ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmede büyük bir etkiye sahip olacak” sözleri ile başladı.

Tüm mezunların; hasta odaklılık, empati, iletişim ve iş birliği gibi önemli becerilerle donandığının altını çizen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Bu beceriler, sizleri mesleğinizde başarılı ve değerli birer sağlık meslek mensubu yapacak” dedi. “Kariyerlerinizde, mesleki bilginizi ve yeteneklerinizi sürekli olarak geliştirmeyi ve güncel kalmayı hedeflemelisiniz. İşinde tutkuyla çalışan, mesleki etik değerlere bağlı sağlık hizmetlerindeki yeniliklere açık profesyoneller olacağınıza inancım tam” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Tüzünkan, mezunlara zorluklar karşısında pes etmemeleri gerektiğini vurguladı.

“Bilimsel üretkenliği, Üniversite 4.0 vizyonu ile geliştirdiği ve ürettiği projeleri, alanlarında uzman akademik kadrosuyla adını dünyanın en saygın üniversiteleri arasına yazdıran Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olduğunuzu asla unutmayın” diyen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “İnanıyorum ki gelecekte büyük başarılar elde edeceksiniz ve bizler de sizleri gururla takip etmeye devam edeceğiz. Geleceğinizi çizeceğiniz bu yolda; üniversite hayatınız boyunca sizlere aşılamaya çalıştığımız ortak değerlerimiz, saygı, dürüstlük, adalet ve etik değerler sizlere her zaman rehberlik edecektir” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Aslı Aykaç: “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzdan 3’ü ingilizce olmak üzere 22 bölümden toplam 404 öğrencimizi mezun etmenin kıvancını yaşıyoruz.”

Konuşmasına, “Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzdan 3’ü ingilizce olmak üzere 22 bölümünden toplam 404 öğrencimizi mezun etmenin kıvancını yaşıyoruz” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Aykaç, “Mezun olan öğrencilerimiz, 2 yıllık dönemde; 6500 saat teorik, 2000 saat pratik uygulama ve 30 iş günü olan mesleki stajlarını tamamladılar” dedi.

Doç. Dr. Aslı Aykaç, akademisyenlere seslenerek, “Öğrencilerimize sadece teknik bilgileri öğretmekle kalmayıp aynı zamanda birey olmanın sorumluluklarını, topluma karşı görevlerini, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, özellikle bir sağlık çalışanı olarak asıl işlerinin; insan sağlığını korumak ve insanı yüceltmek olduğunu öğrettiniz” ifadelerini kullandı.

“Çalışma yaşamınızda, sizlere öğretilen doğrulardan sapmayın, onlar her zaman yol göstericiniz olsun. Bugün alacağınız diplomalarla sizler artık birer sağlık çalışanı oluyorsunuz. Mesleğinizin ana temasının insan olduğunu bir an bile aklınızdan çıkarmayın” diyerek mezunlara seslenen Doç. Dr. Aslı Aykaç, “Mesleğinizi icra ederken; hastalarınıza karşı her zaman anlayışlı ve merhametli olun; onların acı ve şikayetlerini hissetmeyi, anlamayı öğrenin. Hastalarınızın mahremiyetine her zaman saygı duyun. Onları her zaman koruyun, kollayın. Kendi alanında aranan birer tekniker olacağınıza ve bu sayede ailelerinizi ve bizleri her zaman gururlandıracağınıza yürekten inanıyorum” dedi.

Zeynep Eskiocak: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin bize sağladığı nitelikli eğitim ve sayısız olanaklar sayesinde, mesleğimizde emin adımlarla ilerleyeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan birincilikle mezun olan Zeynep Eskiocak ise tüm mezunlar adına duygularını dile getirdi. Eskiocak, “Hem keyifli hem zorlu üniversite hayatımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hocalarımıza, arkadaşlarımıza ve üniversitemizin eşsiz kampüsüne veda etsek de biliyoruz ki bu, hepimiz için yepyeni bir başlangıç olacak” sözleri ile yaşadığı mutluluğu paylaştı.

Üniversite hayatı boyunca çok güzel arkadaşlıklar edindiklerini ve güzel anılar biriktirdiklerini dile getiren Zeynep Eskiocak, “Üniversite hayatımız boyunca yaşamış olduğumuz iyi kötü tüm deneyimlerimiz bizi hayata hazırladı. Biliyoruz ki; her öğrenci, öğretmeninden bir parça kattı kendine. Artık bu parçalarla ülkenin dört bir yanına yayılıp göreve başlamaya hazırız” dedi.

“Yakın Doğu Üniversitesi’nin bize sağladığı nitelikli eğitim ve sayısız olanaklar sayesinde, mesleğimizde emin adımlarla ilerleyeceğiz” diyen Zeynep Eskiocak, sözlerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hiçbir şeye ihtiyacımız yoktur, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. O da çalışkan olmaktır. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözü ile sonlandırdı.