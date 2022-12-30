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Twitter’da rezil olmuştu… Tecavüzden gözaltına alındı

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ABD’de cinsiyetçi ve kadınları aşağılayan yorumlarıyla tepki çeken ABD’li eski kick boksçu Andrew Tate, Romanya’da gözaltına alındı. Tate, son olarak ünlü çevre aktivisti Greta Thunberg'in kendisine verdiği yanıtla gündeme gelmişti.
Twitter’da rezil olmuştu… Tecavüzden gözaltına alındı

Çevre aktivisti Greta Thunberg’le yaşadığı polemikle sosyal medyada gündem olan ABD'li eski kick boksçu Andrew Tate, Romanya'da gözaltına alındı.

Tate ve erkek kardeşinin insan kaçakçılığıyla ilgili soruşturma kapsamında Romanya polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Reuters haber ajansı, iki kardeşin insan kaçakçılığının yanı sıra tecavüzle de suçlandığını aktardı.

Zanlıların “kadınları yetişkin filmlerinde oynamaya çalışarak” servet kazandığı belirtildi.

Nisan ayında Romanya polisi Tate'in kardeşinin evini bir kadını zorla alıkoyduğu iddiası üzerine basmıştı.

Andrew Tate, son olarak ünlü çevre aktivisti Greta Thunberg’in kendisine verdiği yanıtla gündeme gelmişti. Thunberg'in “Bana e-mail adresini gönder, sana araba koleksiyonumun listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım” demesi üzerine “Evet lütfen, aydınlat beni: küçükpenisenerjisi@işinebak.com” yanıtı sosyal medyayı sallamıştı.

19 yaşındaki Greta Thunberg’in mesajı Twitter’da en çok beğenilen tweet'ler arasına girdi.

Google'da bu yıl en çok aranan kişi olan, cinsiyetçi ve kadınları aşağılayan yorumlarıyla tepki çeken Tate, aşırı sağ çevrelerde popüler bir isim. Twitter'da hesabı daha önce askıya alınan Tate, geçen ay Twitter'a geri dönmüştü.

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