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Ukrayna gerilimi: ABD'den eğitim Rusya'dan ajan

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Ukrayna gerilimi: ABD'den eğitim Rusya'dan ajan.
Ukrayna gerilimi: ABD'den eğitim Rusya'dan ajan

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Rusya'nın muhtemel saldırısına karşı direniş harekatı başlatmak üzere Ukrayna ordusu ve istihbaratından bir gruba gizli eğitim verdiği iddia edildi.

Yahoo News'in eski ve halen görevde bulunan istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde, CIA'nın eski Başkan Barack Obama döneminde kurulan Kara Operasyonları Departmanı'nın Ukrayna Özel Kuvvetlerine ve istihbarat teşkilatlarına bağlı güçlere paramiliter operasyon eğitimi verdiği ileri sürüldü.

ABD'nin güney eyaletlerinden birinde gerçekleştirilen birkaç haftalık yoğunlaştırılmış eğitimin, silah kullanımı, kamuflaj, kara navigasyon gibi birçok başlığı içerdiği savunuldu.

Programın doğrudan Rusya'yı püskürtme ve muhtemel bir işgalde Ruslara karşı direniş harekatı yapma üzerine kurgulandığı, eğitilen gurubun yakın zamanda Rusya'ya karşı kritik bir rol oynayacağı ifade edildi.

CIA'nın söz konusu birimine bağlı ajanların 2015'ten bu yana düzenli olarak Ukrayna'nın doğusuna seyahat ettiği ve Ukrayna ordusuna taktiksel destek verdiği belirtildi.

Ukrayna'da ABD ordusuna bağlı 200 asker bulunuyor. Pentagon, bu gücün, Ukrayna ordusuna taktik destek vermek üzere geçici görevle konuşlandırıldığını açıklamıştı.

"RUSYA İŞGALE ZEMİN HAZIRLIYOR"

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ise Rusya'nın olası bir işgale zemin hazırlamak amacıyla Ukrayna'nın doğusunda bazı grupları konuşlandırdığını iddia etti.

Psaki, "Biz bunu daha önce de görmüştük, 2014 öncesinde görmüştük. Bunlar sabotaj eylemleri ve Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı saldırı hazırlığında olduğu suçlamaları gibi şeyleri kapsıyor" dedi.

Sözcü, söz konusu ajanların şehir savaşları konusunda özel eğitimli kişiler olduğunu söyledi. Rus ordusunun ocak ortası ile şubat ortası arasında Ukrayna'ya yönelik bir işgal hareketine girişebileceğini iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da iddiayı teyit etti.

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