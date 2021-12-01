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Ukrayna NATO'dan Rusya'ya karşı 'caydırıcılık paketi' istiyor

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO ülkelerinin Ukrayna ile iş birliğini artırmasını ve Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımları da içeren "caydırıcılık paketi" hazırlanmasını talep etti.
Ukrayna NATO'dan Rusya'ya karşı 'caydırıcılık paketi' istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO ülkelerinin Ukrayna ile iş birliğini artırmasını ve Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımları da içeren "caydırıcılık paketi" hazırlanmasını talep etti.

Kuleba, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Rusya ile ilgili oturumunda 30 müttefik ülkenin bakanlarıyla bir araya geldi.

Kuleba, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “NATO müttefiklerine bir caydırıcılık paketi ortaya koymak için Ukrayna ile birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

NATO’nun Ukrayna ile askeri iş birliğini artırmasını ve yaptırımları da içeren bir paket hazırlamasını isteyen Kuleba, Rusya’ya karşı bu tür tedbirlerin gerekli olduğunu ifade etti.

Kuleba, “Çabalarımızı birleştirirsek, koordineli şekilde hareket edersek Rusya Devlet Başkanı Putin’i caydırabiliriz ve en kötü senaryoyu seçmekten vazgeçirebiliriz. En kötü senaryo ise askeri operasyondur.” diye konuştu.

Son haftalarda Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri mevcudiyetini artırdığı belirtiliyor. NATO, Rusya’nın sınırdaki hareketliliğinin arttığına işaret ederek Moskova’ya gerginliği düşürme çağrısı yapıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son günlerde sık sık Rusya’ya, Ukrayna’ya karşı 2014’te Kırım’dakine benzer bir hamlesinin “büyük bir bedeli ve sonuçları” olacağı uyarısında bulunuyor.

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