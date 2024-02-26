Ukrayna, savaş başlangıcından beri ilk kez askeri kayıp sayısını açıkladı

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbaratına göre, son iki yılda yaklaşık 350 bin Rus askeri personeli öldürüldü ya da yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın iki yıl önce başlayan işgalinde şimdiye kadar 31 bin asker kaybettiklerini açıkladı. Ukraynalı lider, yazın yapılan karşı saldırı planlarının da Rusya'ya sızdığını söyledi.

Ukrayna, Rusya ile devam eden savaşta verdikleri kayıpları ilk kez açıkladı. "Ukrayna Yıl 2024" forumunda konuşan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı askeri personel öldürüldü. Ne 300 bin, ne 150 bin ne de Putin ve çevresinin söylediği yalanlar. Ancak yine de bu kayıpların her biri bizim için büyük bir fedakarlıktır" dedi.

Ukraynalı lider, ayrıca yaz aylarında başlayan ve başarısız olan karşı saldırı planlarının Rusya tarafından ele geçirildiğini söyledi. Zelenskiy, planların nasıl ele geçirildiğine dair detay paylaşmadı.

Ukraynalı lider yaralı ya da kayıp asker sayısını Rusya'nın planlamasına yardımcı olacağı gerekçesiyle açıklamadı.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbaratına göre, son iki yılda yaklaşık 350 bin Rus askeri personeli öldürüldü ya da yaralandı.

Rusya devlet sırrı ilan ettiği askeri kayıp sayılarını açıklamıyor.