 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKazada ağır yaralanan Tarrant hayatını kaybetti

Ukraynalı vekil kendini açık artırmaya çıkardı

» »
Ukraynalı vekil kendini açık artırmaya çıkardı
Ukrayna'da genç bir vekilin bir hayır kuruluşu için açık artırmaya çıkarması tartışma yarattı. 25 yaşındaki Anastasia Deeva, geçen yıl çıplak fotoğraflarının sızmasıyla ülke gündemine oturmuştu.

Geçtiğimiz yıl ülkenin İçişleri Bakanlığı’na atanan Anastasia Deeva yakın zamanda internete sızan çıplak fotoğrafları ve sosyal medya paylaşımları ile gündemdeydi. Fakat genç siyasetçi önceki gün çok farklı bir tartışmanın ortasında kaldı.

Deeva, önceki gün bir çocuk hakları derneği yararına düzenlenen bir açık artırmaya katıldı. Fakat 25 yaşındaki Deeva’nın teklifi kendisiyle bir kahvaltı içindi. Kıyasıya rekabet edilen açık artırma sonrasında ismi açıklanmayan bir kişi Çocuk Cerrahi Enstitüsü’ne tam olarak 442.000 dolar ödeyerek Deeva ile yemek yemeye hak kazandı. Elena Feysun isimli bir kadın teklifi yaparken, ismi açıklanmayan ‘yardımsever’in Deeva ile kahvaltı yapacağı ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine Ukrayna’da bazı siyasetçiler Deeva’yı ve yaptığı girişimi eleştirdi ve ülkenin imajını sarstığını iddia etti. Haberin yayılmasıyla birlikte birçok Ukraynalı, “Devlet eliyle fuhuş yapılıyor” ve “Devlet düzeyinde fuhuş var” gibi yorumlar yaparak Kiev hükümetini eleştirdi.

Geçtiğimiz yıl göreve getirildiği dönemde Ukrayna Parlamentosu’nun sözcülerinden Irina Geraschenko, Deeva’nın zorunlu mülakattan geçmediğini ve CV’sindeki bilgilerin tamamen doğru olmadığını söyleyerek, “Adaylığının şeffaflıkla yürütüldüğünü düşünmüyorum” demişti.

Çıplak fotoğrafları çıktığı dönemde patronu olan Arsen Avakov, “Çıplak özçekim yapma hakkı var” diyerek Deeva’yı savunmuştu.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Rusya’dan ABD’ye Suriye çıkışı29 Haziran 2017 Perşembe 11:49
  • Zaharova: ‘Rusya, ABD’ye karşılık verecek’29 Haziran 2017 Perşembe 11:46
  • Kuzey Kore’den Güney Kore’ye tehdit29 Haziran 2017 Perşembe 11:44
  • Kazakistan’da bugün senato seçimleri var28 Haziran 2017 Çarşamba 11:32
  • Avustralya'da uçak kazası28 Haziran 2017 Çarşamba 09:07
  • Rusya’dan ABD’ye sert tepki27 Haziran 2017 Salı 13:55
  • Myanmar ordusundan çocuk asker kullanan personele ceza27 Haziran 2017 Salı 12:24
  • Rus milyarder, Holland & Barrett şirketini 1,8 milyar sterline satın aldı27 Haziran 2017 Salı 09:12
  • Türk misafirperverliğini Japonlara yanlış aktardılar26 Haziran 2017 Pazartesi 09:48
  • Rusya’dan Türkiye’ye mesaj: Parayı veren düdüğü çalar26 Haziran 2017 Pazartesi 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti