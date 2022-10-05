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Ukrayna’nın bazı İranlı öğrencileri sınır dışı ettiği iddia edildi

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Ukrayna'nın, İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı (İHA) satması nedeniyle ülkesindeki bazı İranlı öğrencileri sınır dışı ettiği öne sürüldü.
Ukrayna’nın bazı İranlı öğrencileri sınır dışı ettiği iddia edildi

İran merkezli Entekhab haber sitesine göre, Ukrayna’da öğrenim gören bazı İranlı öğrenciler sınır dışı edildi.

Haberde görüşlerine yer verilen ismi açıklanmayan bir İranlı öğrenci, “Ukrayna bizi sınır dışı etti. Pasaportlarımıza vurulan mühürle bu ülkeye 3 yıl girişimiz yasaklandı. Sebep olarak, İran’ın Rusya’ya İHA satmasını öne sürdüler.” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin pasaportlarına vurulan mühürle bu ülkeye 3 yıl girişlerinin de yasaklandığı vurgulandı. İran yönetiminden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasından yaklaşık bir hafta sonra 26 Şubat’ta İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Haşim Dadaşpur, Ukrayna’da eğitim gören İranlı öğrenci sayısını 1424 olarak açıklamıştı. 

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