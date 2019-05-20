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Ukrayna’nın yeni devlet başkanı parlamentoyu feshetti

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Ukrayna’nın yeni devlet başkanı Vladimir Zelenskiy göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada parlamentoyu feshettiğini, erken seçimlere gidileceğini açıkladı.
Ukrayna’nın yeni devlet başkanı parlamentoyu feshetti

Ukrayna’da yeni devlet başkanı Vladimir Zelenskiy bugün Ukrayna parlamentosu olan Yüksek Rada’da yemin ederek göreve başladı. 

Zelenskiy yaptığı konuşmada parlamentoyu feshettiğini açıkladı ve erken seçimlere gidileceğini söyledi. 

İlk işinin Ukrayna’nın doğusunda ateşkes için çalışmak olacağını söyleyen Zelenskiy, Rusya ile diyalogun ön şartının “Ukrayna topraklarının ve savaş mahkumlarının” iadesi olduğunu kaydetti.

Komedyen olan Zelenskiy, 21 Nisan’da yapılan ikinci tur başkanlık seçimlerinde eski devlet başkanı Poroşenko ile yarışmış ve yüzde 73’ün üzerinde oy olarak yeni devlet başkanı seçilmişti.

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