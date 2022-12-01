Ülkede bugün yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede alçak basınç ille serin ve nemli hava kütlesinin etkili olacağını bildirdi.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağışlı, yarın parçalı az bulutlu, Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar ve Pazartesi parçalı az bulutlu, Salı parçalı bulutlu, Çarşamba parçalı ve çok bulutlu olacak.
Hava sıcaklıkları iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle kuzey ve batılı yönlerden orta kuvvette esecek.
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