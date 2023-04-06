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Ülkeyi karıştıran olay: Ünlü oyuncu ölen oğlunun spermiyle torun sahibi oldu

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68 yaşındaki İspanyol TV yıldızı Ana Obregon’un, ABD’de taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olma kararı İspanya'da tartışma yaratırken, yeni bir açıklama ise uluslararası kamuoyunda gündemin zirvesine oturdu.
Ülkeyi karıştıran olay: Ünlü oyuncu ölen oğlunun spermiyle torun sahibi oldu

İspanya, ülkenin en popüler televizyon yıldızlarından Ana Obregon’u tartışıyor… 68 yaşındaki ünlü ismin geçen haftalarda ABD’de taşıyıcı anne ile çocuk sahibi olduğu ortaya çıkmış ve bu durum taşıyıcı anneliğin yasak olduğu İspanya’da kriz yaratmıştı.

İspanyol hükümetinden yetkililer Obregon’un bu kararına tepki gösterirken bugün ise yeni bir açıklama geldi… Geçen hafta İspanya magazin dergisi Hola’da yer alan haberde Obregon’un çocuk sahibi olduğu an ve Florida’daki hastaneden çıkış anları yayınlanırken dün Obregon şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

Obregon, taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu çocuğun aslında torunu olduğunu itiraf etti. Obregon, “O benim kızım değil, aslında benim torunum” dedi. Obregon’un 2021’de 27 yaşında yaşamını yitiren oğlu Alessio’nun spermiyle torun sahibi olduğunu söyledi.

Obregon, yeni doğan bebeğin yasal olarak annesi olduğunu söyledi.

Obregon, “Bu Aless’in son dileğiyle, dünyaya bir çocuk getirmek. Bilmeniz gereken ilk şey bu benim kızım değil, benim torunum. Bu Aless’in kızı. Gerçeğin bilinmesini istiyorum çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. Bu bir gurur ve bir mucize” ifadesini kullandı. Bir döneme damga vuran Ana Sandra Lequio Obregon, yasal olarak yeni doğan bebeğin annesi olduğunu söyledi.

Obregon, “Taşıyıcı annelik sürecine Alessio öldüğü gün başladık. O günden beri her gün Aless’in kızını dünyaya getirmek için yaşadım. Alessio spermlerini bırakmıştı” dedi. Öte yandan İspanyol magazin dergisi Lecturas, Hollywood’da yaşayan Küba asıllı bir kadının taşıyıcı annelik yaptığını duyurdu.

TÜRKİYE’DE YASAK

Türkiye, Fransa ve Almanya'da olduğu gibi İspanya'da da bu uygulama yasadışı olsa da, taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmak için yurtdışına giden İspanyollar herhangi bir şekilde cezalandırılmıyor.Geçtiğimiz on yılda, yurtdışındaki taşıyıcı annelerden doğan 2.500'den fazla çocuğun müstakbel ebeveynlerine, İspanya'da yasal ebeveynlik verildi.

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