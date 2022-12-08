Uluçay: Maraş’taki gençlik merkezini, gençlerimizin hizmetine sunacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Maraş bölgesinde bulunan gençlik merkezinin yıllardır aktif hale getirilemediğini, göreve geldiklerinde ilk işlerinden birinin merkezi aktif hale getirmek olacağını açıkladı. CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay ve CTP Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyeliği adayları, seçim çalışmaları kapsamında kentte bulunan bazı okullara ziyarette bulundu. CTP adayları, öğretmenlerle ve okullardaki emekçilerle görüştü, sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini anlattı.

“İLK İŞİMİZ MALİ DİSİPLİNİ VE İŞ DİSİPLİNİNİ SAĞLAMAK OLACAK”

Ziyaretlerde konuşan CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, belediyelerin birçok alanda haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermesi gereken bir kurum olduğuna dikkat çekerek, Mağusa’nın çok büyük potansiyele sahip olduğunu, kendilerinin de bu yola Mağusayı ülkenin en gurur duyulan kenti yapmak için çıktıklarını ifade etti. Göreve gelmeleri halinde ilk yapacakları işin mali disiplin ve iş disiplinini sağlamak olacağına vurgu yapan Uluçay, mali disiplini sağlayabilmek için eski Maliye Bakanları’ndan Zerren Mungan’ın başkanlığındaki maliye uzmanlarıyla çalışma yaparak Gazimağusa Belediyesi’nin mali durumu ile ilgili ayrıntılı rapor ürettiklerini kaydetti. Uluçay, “kurumun mali yapısını bilmeden gelecekte yapılması gereken projeleri konuşmak mümkün olmayacaktı” dedi. Göreve geldikten sonra halkın hizmetine sunmak istedikleri bazı projeleriyle ilgili bilgiler paylaşan Dr. Süleyman Uluçay, belediyenin kısıtlı imkânları dâhilinde yapacaklarından ayrı olarak, büyük projeler için gerekecek kaynağın Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nden talep edileceğini, elde edilecek kaynaklar doğrultusunda büyük projeleri süreç içerisinde hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

“MARAŞ BÖLGESİ’NDEKİ GENÇLİK MERKEZİ AKTİF HALE GETİRİLECEK”

Esnek toplu taşıma ve aile çay bahçeleri projeleri ile ilgili bilgiler paylaşan Uluçay, esnek toplu taşıma hizmetinin kentin önemli bir ihtiyacı olduğunu kaydetti. Dr. Süleyman Uluçay, yine günümüz ekonomik koşullarında halkın alım gücünün bayağı düştüğünü, belediye tarafından işletilecek en az 2 bölgede yer alacak aile çay bahçeleri ile halka uygun fiyatlı hizmet sunmak istediklerini ifade etti. Dr. Süleyman Uluçay, gençlerle ilgili yapmak istedikleri arasında Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında yürütülen meslek edinme kurslarının Gazimağusa’da yapılması için gerekli koşulların oluşturulması olduğunu söyledi. Dr. Süleyman Uluçay, yine Maraş bölgesinde yer alan gençlik merkezinin uzun yıllardır aktif hale getirilemediğini, göreve gelir gelmez ilgili merkezi aktif hale getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

“ÇOCUK PARKLARI VE YEŞİL ALANLAR ORTAK YAŞAM ALANI HALİNE GETİRİLECEK”

Dr. Süleyman Uluçay kentte en çok gelen şikâyetlerde birinin çocuk parklarının bakımsızlığı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Bu parkların muhakkak gerekli tadilat ve tamirini yapacağız. Ancak biz çocuk parklarını ve yeşil alanları şehrin ortak yaşam alanı olarak planlamayı hedefliyoruz. Bu KKTC bir ilk olacak. Bu projemizdeki amaç çocuk parklarının olduğu bu alanlarda o bölgedeki, o mahalledeki insanları bir araya getirecek çeşitli sosyal etkinlikler yapmaktır…” Çocukların özel eğitimleriyle ilgili yapılacak projeleri de destekleyeceklerinin altını çizen Uluçay, “belediyelerin en zor koşullarda dahi özel eğitimle ilgili projelere destek vermelidir. Bir toplumun seviyesini gösteren en önemli hususlardan biri de en zor durumdaki insanın nereye kadar hizmet alabildiğidir” dedi.