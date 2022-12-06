Uluçay“İşini doğru, düzgün ve dürüst şekilde yapan personelle sorunumuz yok”

CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, göreve gelmeleri halinde işten durdurmanın söz konusu olmayacağını söyledi.

Daha önce de söylediği gibi iş disiplinini bozan, işe gelmeyen, çalışmayan personelle yola devam etmeyeceklerini belirten Uluçay, işini doğru, düzgün ve dürüst bir şekilde yapan personelle sorunumuz olmayacaktır.

Bu konuyu daha önce de dile getirdim. Bu çok nettir. Ancak işe gelmeyen personel seçimden sonra bu davranışına bu şekilde devam edemeyecektir. Bu da çok nettir” dedi.