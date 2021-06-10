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Uluslararası Af Örgütü: Çin, Sincan'da insanlığa karşı suç işliyor

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İnsan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü, Çin'in Uygurlar ve diğer Müslüman azılınlıkların yaşadığı ülkenin kuzeybatısındaki Sincan'da insanlığa karşı suç işlediğini söyledi.
Uluslararası Af Örgütü: Çin, Sincan'da insanlığa karşı suç işliyor

Af örgütü, yeni yayımlanan raporunda BM'ye soruşturma çağrısı yaptı ve Çin'in Uygurlar, Kazaklar ve diğer Müslüman azınlıkları, kitlesel gözaltılara, gözetlemeye ve işkenceye tabi tuttuğunu belirtti.

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard Çin makamlarını "şaşırtıcı ölçülerdeki distopyan bir cehennem yaratmakla" suçladı.

Callamard "Çok büyük sayılardaki insan beyin yıkamaya, işkenceye ve kamplarda diğer aşağılayıcı muamelelere tabi tutulurken, milyonlarca kişinin de yaygın bir gözlem aygıtı yüzünden korku içinde yaşaması insanlığın vicdanını şoke etmeli" dedi.

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