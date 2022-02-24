  • BIST 1.842,08
  • Altın 899.147
  • Dolar 14.2512
  • Euro 15.9976
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Uluslararası Sinema Sempozyumu Fotoğraf Seçkisinde yer alan 22 sanatçının 50 eseri, Uluslararası Dijital Katalog olarak yayımlandı

» »
Uluslararası Sinema Sempozyumu Fotoğraf Seçkisinde yer alan 22 sanatçının 50 eseri, Uluslararası Dijital Katalog olarak yayımlandı
Uluslararası Sinema Sempozyumu Fotoğraf Seçkisinde yer alan 22 sanatçının 50 eseri, Uluslararası Dijital Katalog olarak yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ve İletişim Fakültesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Sinema Sempozyumu Fotoğraf Seçkisi’nde sergilenmeye değer görülen eserler, Uluslararası Dijital Katalog olarak yayımlandı.

Ondan fazla ülkeden 22 fotoğrafçınınn; Türk dünyası ülkelerinin kültür, göç, insan, yaşayış ve aile kavramları üzerine 50 eserini bir araya getiren katalog; ISBN: 978-605-9415-67-5 numarası ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından da kayıt altına alındı.

 

22 sanatçıdan 50 eser yer alıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan’ın baş yazısı ile yayımlanan katalogda, Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden 22 sanatçının 50 eseri yer alıyor. Katalogda, Adem Cihan, Berrin Bayraktaroğlu, Cavid Mehdiyev, Deniz Çeliker, Emin Alizadeh, Erkan Tabakoğlu, Eren Görgülü, Fahri Tarhan, Hacı Murat Terzi, Hasan Yelken, İsmail Birlik, Mehmet Gökyiğit, Mert Yusuf Özlük, Mirze Huseynov, Makalov Roman, Murat Çeliker, Nurlan Melikzade, Qulyeva Suada, Tural Memmedov, Turan Nazirov, Uğur Aydın, Yusif Qasımlı gibi isimler yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi girişimiyle yayınlanan dijital kataloğa https://usc2021.neu.edu.tr/dijital-sergi/ adresinden ulaşılabiliyor.

 

2. Uluslararası Sinema Sempozyumu, Mart ayında yapılacak

 

Katalogda yer alan fotoğraflar ilk kez Haziran 2021’de düzenlenen Uluslararası Sinema Sempozyumunda beğeniye sunulmuştu. 8-11 Mart 2022 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Sinema Sempozyumu Fotoğraf Seçkisi bölümünde sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar da Jüri sürecinden geçtikten sonra yine uluslararası bir yayınla taçlandırılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Edebiyatının Milli Şairi Özker Yaşın, Vefatının 11’inci Yılında Anılacak14 Şubat 2022 Pazartesi 17:17
  • OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e Fahri Doktora Unvanı13 Şubat 2022 Pazar 20:06
  • OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e Fahri Doktora Unvanı13 Şubat 2022 Pazar 10:46
  • YDÜ’de “American Corner” Yeni Yerinde Hizmet Vermeye Başladı09 Şubat 2022 Çarşamba 16:44
  • “Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti” Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı08 Şubat 2022 Salı 17:03
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Başvurular Devam Ediyor07 Şubat 2022 Pazartesi 16:34
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yarıyıl tatili için özel olarak hazırladığı Şubat Dönemi eğitimleri kayıtları devam ediyor04 Şubat 2022 Cuma 19:41
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora kayıtları başladı04 Şubat 2022 Cuma 16:13
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Bahar Dönemi Yatay Geçiş Başvuruları Başladı02 Şubat 2022 Çarşamba 17:16
  • Yakın Doğu Üniversitesi, 450 Öğrencisi Için Düzenlediği Mezuniyet Törenleri Tamamlandı01 Şubat 2022 Salı 16:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti