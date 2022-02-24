Uluslararası Sinema Sempozyumu Fotoğraf Seçkisinde yer alan 22 sanatçının 50 eseri, Uluslararası Dijital Katalog olarak yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi ve İletişim Fakültesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Sinema Sempozyumu Fotoğraf Seçkisi’nde sergilenmeye değer görülen eserler, Uluslararası Dijital Katalog olarak yayımlandı.

Ondan fazla ülkeden 22 fotoğrafçınınn; Türk dünyası ülkelerinin kültür, göç, insan, yaşayış ve aile kavramları üzerine 50 eserini bir araya getiren katalog; ISBN: 978-605-9415-67-5 numarası ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından da kayıt altına alındı.

22 sanatçıdan 50 eser yer alıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan’ın baş yazısı ile yayımlanan katalogda, Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Türkmenistan ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden 22 sanatçının 50 eseri yer alıyor. Katalogda, Adem Cihan, Berrin Bayraktaroğlu, Cavid Mehdiyev, Deniz Çeliker, Emin Alizadeh, Erkan Tabakoğlu, Eren Görgülü, Fahri Tarhan, Hacı Murat Terzi, Hasan Yelken, İsmail Birlik, Mehmet Gökyiğit, Mert Yusuf Özlük, Mirze Huseynov, Makalov Roman, Murat Çeliker, Nurlan Melikzade, Qulyeva Suada, Tural Memmedov, Turan Nazirov, Uğur Aydın, Yusif Qasımlı gibi isimler yer alıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi girişimiyle yayınlanan dijital kataloğa https://usc2021.neu.edu.tr/ dijital-sergi/ adresinden ulaşılabiliyor.

2. Uluslararası Sinema Sempozyumu, Mart ayında yapılacak

Katalogda yer alan fotoğraflar ilk kez Haziran 2021’de düzenlenen Uluslararası Sinema Sempozyumunda beğeniye sunulmuştu. 8-11 Mart 2022 tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Sinema Sempozyumu Fotoğraf Seçkisi bölümünde sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar da Jüri sürecinden geçtikten sonra yine uluslararası bir yayınla taçlandırılacak.