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Ünlü model Gollum oldu

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Modellikteki başarısını oyunculukta da devam ettiren Cara Delevingne, yayınladığı videoda Yüzüklerin Efendisi’ndeki Gollum karakterini canlandırdı.
Ünlü model Gollum oldu

Delevingne, esprili paylaşımında tanınmaz haldeydi.

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Ünlü süper model Cara Delevingne, oyunculuk yeteneğini, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla sergiledi. Yüzüklerin Efendisi filmindeki Gollum karakterini canlandırdığı bir video hazırladı.

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ORJİNAL SESİNİ TAKLİT ETTİ

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Cara Delevingne’in “set hali” diye yaptığı paylaşımda yeni filmi için saçlarını kazıttığı görüldü. Dublaj uygulamasını kullanarak oyuncu Andy Serkis'in orijinal sesini taklit eden Delevingne, Gollum karakterinin meşhur “Kıymetlim” repliğini tekrarladı.

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26 yaşındaki İngiliz model, “Neden hala bekar olduğumu anlamıyorum” şeklinde esprili bir not da düştü.

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