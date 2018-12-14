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Ünlü oyuncuya taciz suçlaması: Susmam için para teklif ettiler

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'Buffy the Vampire Slayer' dizisi ile dünya çapında üne kavuşan Eliza Dushku'nun oynadığı dizide tacize uğradığı ve susması için milyon dolarlık sözleşme imzalatıldığı ortaya çıktı.
Ünlü oyuncuya taciz suçlaması: Susmam için para teklif ettiler

Jessica Alba ile başrolü paylaştığı Dark Angel ve NCIS dizisiyle tanınan aktör Michael Weatherly, rol arkadaşı Eliza Dushku tarafından tacizle suçlanıyor.

New York Times'ta yer alan habere göre Weatherly ile birlikte 'Bull' adlı dizide oynayan Dushku, 3 bölümlük anlaşma yapmıştı.

 

Ancak rolünün beğenilmesinden sonra kendisine sezonluk teklif yapıldı.

Dusku, sette Weatherly ile iyi arkadaş oldu ancak ünlü aktör bir süre sonra sette görünüşünü aşağılayan sözler söylemeye, üçlü ilişki tekliflerinde bulunmaya ve 'tecavüz şakaları' yapmaya başladı.

Olayın ardından diziden ayrılan Dusku'ya kanal yönetimi 9,5 milyon dolarlık sessizlik anlaşması imzalatmak istedi.

Kanalın cinsel tacizle suçlanan ve görevinden ayrılan yöneticisi Les Moonves hakkında yapılan soruşturma sonucunda ise Dushku ile CBS arasındaki olay ortaya çıktı.

 

Kanal yönetimi olayı doğrularken tacizle suçlanan Weatherly de New York Times'a açıklamalarda bulundu.

Weatherly, "Diziyi çekerken bir takım espriler yaptım. Eliza daha sonra bunların rahatsız edici olduğunu belirtti ve ben de kendisinden özür diledim. Tekrardan sebep olduğum durumdan dolayı kendisinden özür dilerim" açıklamasında bulundu.

 

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