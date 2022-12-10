Ünlü şarkıcı Harry Styles’ı şoke eden olay… Ekipmanlarını taşıyan minibüs kaçırıldı

Harry Styles, Love On Tour turnesi kapsamında konserlere devam ederken yaşadığı bir olayla şoke oldu. Ünlü şarkıcının sahne ekipmanlarını taşıyan minibüs Brezilya'da silahlı çeteler tarafından kaçırıldı.

Son günlerde başrolde yer aldığı Don’t Worry Darling (Dert Etme Sevgilim) filminin başarısı ve Oliva Wilde ile yaşadığı ayrılıkla sık sık gündeme gelen Harry Styles bu defa korkunç bir olayla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, turnesi kapsamında şehir değiştirirken sahne ekipmanlarının bulunduğu minibüs kaçırıldı.

Styles, Love On Tour turnesi kapsamında perşembe gecesi Rio de Janerio’da sahne aldı ve cumartesi günü Curitiba’da sahne almak için harekete geçti. Ancak Styles’ın turne aracı, Brezilya’da kötü şöhretli bir otoyolda silahlı gangsterler tarafından kaçırıldı.

Cuma günü Sao Paulo’dan Curitiba şehrine giden BR-116 otoyolunda güneye giden ticari araç, üç silahlı adam tarafından hedef alındı. Otoyol, Brezilya’daki kötü şöhretiyle biliniyor ve “cehenneme giden yol” olarak anılıyor.

ARACA HALA ULAŞILAMADI

Polis, gangsterlerin minibüsü ele geçirdiğini, durmaya zorladığını ve ardından ekipmanla birlikte çaldığını söyledi. Minibüste yer alan ekibin yaralanmadan kurtulduğu belirtilirken henüz araçtan herhangi bir haber alınamadığı bildirildi.

Brezilya’nın BR-116 yolu, tehlikeli bir yol olarak anılıyor. Yol boyunca soyguncular ve çocuk istismarcıları yer alıyor. Hatta İngiliz gazeteci Matt Roper, hazırladığı bir haberde; yol boyunca kızlarını seks ticareti için kullanan grupların olduğunu; taciz ve sömürünün normal ve kabul edilebilir görüldüğü bir kültürün ortaya çıktığını ve kızların genç yaşta fuhuşa itildiğini yazmıştı.

Federal Polisin araştırmalarına göre, karayolu üzerinde çocukların seks için satıldığı bilinen en az 272 yer var. Sao Paolo ve Curitiba arasındaki yolda meydana gelen çok sayıda kaza nedeniyle yol, “ölüm otoyolu” adıyla da anılıyor.