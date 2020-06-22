Üstel ‘’Başbakan beni Günah Keçisi ilan ederek kurban etti’’

Turizm ve Çevre eski Bakanı Ünal Üstel katıldığı bir televizon programında, görevden alınması ile ilgili olarak suçlamalarda bulunarak, Başbakan Ersin Tatar’ın kendisini ‘Günah Keçisi olarak ilan ederek kurban ettiğini söyledi. Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’un da bölgeye yapılan bir ziyaret esnasında, eski Belediye Başkanı Fuat Namsoy’a, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edilmesi nedeniyle siyasi olarak yatırım ile gelen heyetten haberi olmadığını söylediğini belirtti.

İHALEYİ KAZANAN FİRMANIN İHALEDEN FERAGAT ETTİĞİ SÖYLENDİ

Turizm ve Çevre eski bakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, Lapta Bölgesi, turizmin Jhon Aziz ile başladığı ilk bölgedir. Bu nedenle Marina projesine önem verdim. Çift şeritli yol Marina’ya kadar gelecek. Bölge dahada önem kazanacak. Kendi içimizde normalleşmeye başlayınca dışada hazırlandık. Ekonomik platform ile zaman zaman bir araya geliriz. Platform ile bir yemek yemiş ve bir arkadaş ile ayak üstü projeyi konuşmuştuk. 1 – 8 Haziran arası kapıları açtık. Gelecek olanlara karantina şartı getirdik. Lapta Marinası ile ilgili olarak ihaleyi kazanan firmanın ihaleden çekildiği haberini aldık. Hatta feragatname verdiği söylendi. Ancak arşivden geçirilmedi. Böyle bir durum olunca o arkadaş ile konuşmamızı hatırladım. Feragatname olunca ve süre dolunca ihaleyi kazanan 2’nci firmaya ihale kalacağı için şirketin yönetim kurulunu yeri görmesi için davet ettik. Veyönetim kurulunun gelmesi için Sağlık Bakanlığına gelecek kişilerin pasaportlarını gönderdik. Daha sonra da bakanlar kuruluna listeyi vererek izin aldık dedi.

VAZO BENİM BAŞIMADA KIRILDI

Üstel açıklamasına devamla, Başbakan ve partimizin başkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı adayı olduğu için bölge ziyaretlerine başlamıştık. Lapta bölgesine de gittik.River Side otel’in plaj açılışı vardı. Lapta Belediye Başkanını da davet ettik ancak o Fuat Namsoy’u kast ederek ölmüş adama teşekkür ettiniz diyerek o davete gelmedi. O ziyarette Lapta eski Belediye Başkanı Fuat Namsoy’a teşekkür edildi ve uzun uzun alkışlanmıştı. Bu durum şimdiki belediye başkanının kulağına gitti bu nedenle davetimize gelmedi. İlgili şirket sivil havacılıktan izin aldı.uçağa kim izin verdi.İzni kime verdi? Uçak hava alanına indi muhaceret işlemleri, gümrük ile ilgili durumlar. Hangi kapıdangirdikleri benim sorumluluğumda değil.Heyet pandemi oteli olarak nitelendirilen Merit otelde kaldı. Karantinada kalıp kalmadıkları da benim benim görevim değil. Turizm ülkeye katma değer katıyor. Önergeyi iyi niyetle verdik ‘Vazo benim başımda kırıldı’ ifadesinde bulundu