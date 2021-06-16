Üstel,Anıtkabir’i Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Ünal Üstel Ankara’da temaslarda bulunuyor. Bakan Üstel Ankara ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti.

Mozoleye çelenk koyan Bakan Üstel, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıt Özel defterini imzaladı…

Bakan Üstel deftere şunları yazdı:

“Kıbrıs Türk Halkı Büyük Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası olmaktan her zaman gurur duymuş, bu coğrafyada Ne Mutlu Türküm diyerek bugünlere ulaşmış, gelecek nesillerimizin de bu düşüncelerle yetişmesine önem vermiştir.

Kıbrıs Türk Halkı olarak Anavatan Türkiye ile iş ve gönül birliği içinde her alanda çalışmalar yürütme, çizdiğiniz yoldan ayrılmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni çok daha güzel aydınlık yarınlara ulaştıracağımıza bir kez daha söz veriyoruz. Saygı ve minnetle huzurunuzda eğiliyoruz”

Üstel, saat 14.00’te Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelecek…

Bakan Üstel’in Ankara ziyaretinde aşı konusu ve ülkeye giriş çıkışlarda uygulanacak sistem ele alınacak.