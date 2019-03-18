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Utrecht saldırısında zanlı Türk gözaltına alındı

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Hollanda’da üç kişinin hayatını kaybettiği Utrecht kentindeki silahlı saldırıda şüpheli Türkiye doğumlu Gökmen Tanış gözaltına alındı.
Utrecht saldırısında zanlı Türk gözaltına alındı

Utrecht polisi Twitter’dan yaptığı açıklamada 37 yaşındaki Tanış’ın fotoğrafını paylaşmıştı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Türk bir işadamı Gökmen Tanış’ın 2 Temmuz 1981 Yozgat doğumlu olduğunu, daha önce Çeçenistan’a gidip savaştığını söyledi ve ekledi: “Birkaç sene önce IŞİD’le bağlantısı nedeniyle tutuklanıp bırakıldı. Türk toplumuna pek karışmazdı, münzevi bir tipti”dedi.

NOS’un haberine göre ise Gökmen Tanış iki hafta önce Utrecht mahkemesinde bir tecavüz davasından yargılanmaktaydı ve mahkeme bilgilerine göre dava konusu tecavüz 2017 yazında yaşanmıştı.

AA’nın haberine göre, zanlının yakınları Tanış’ın ailevi meselelerden dolayı tramvaydaki bir yakınına, ardından da yardım etmek isteyenlere ateş açtığını söyledi.

Yetkililer meydana gelen saldırının terörü işaret edip etmediğine dair henüz nihai bir açıklama yapmadı.

Utrecht ve çevresinde güvenlik tehdidi seviyesi en üst kademeye çıkarılmıştı.

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