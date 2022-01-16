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Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

15.01.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında; A.H.(E-25)’nin polis farketmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet hassas teraziyi çöp kutusuna attıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtığı esnada alıkonularak tutuklanmıştır.

Akabinde A.H.(E-25)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.A.(E-24), O.S.(E-21) ve H.S.H.R.(E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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