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Uzmanlığı olmamasına rağmen atandı: Torpilli profesör

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Üniversitelerdeki torpilli atamaların sonu gelmiyor.
Uzmanlığı olmamasına rağmen atandı: Torpilli profesör

 Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ), Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda görev yapan H.U.,’nun, doçentlik uzmanlığı olmamasına rağmen İç Hastalıkları Anabilim Dalı’na profesör olarak atandığı öğrenildi. H.U. Yükseköğretim Akademik Arama ve YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan verilerine göre tıpta uzmanlığını alanının Ankara Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü’nde yaptı. 2021 yılında ataması yapılan H.U. için üniversite tarafından yapılan açıklamada, “İç Hastalıkları Anabilim Dalına Profesör olarak ataması yapılan Prof. Dr. H.U. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalındaki görevinden ayrılarak İç Hastalıkları Anabilim Dalındaki görevine başlamıştır” ifadeleri kullanıldı.

Konu hakkında CİMER üzerinden YÖK’e başvuru yapılarak, “Üniversiteler Arası Kurul (UAK) tarafından verilen doçentlik unvanını fiziksel tıp ve rehabilitasyon bilim alanında alan bir kişi üniversitelerin iç hastalıkları kadrosuna başvurup atanabilir mi? Diğer bir deyişle kişi iç hastalıkları bilim alanından doçent olmadan üniversitelerin iç hastalıkları profesör kadrolarına yükseltilme hakkı sağlar mı?” diye soruldu. YÖK tarafından verilen yanıtta ise, “2547 Sayılı Kanunun ‘Profesörlüğe Yükselme ve Atama’ başlıklı 26. maddesi; a) Profesörlüğe yükseltilerek atamada; 1) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, 2) Doçentlik unvanını aldıktan sonra, ilgili bilim alanında özgün yayınlar veya çalışmalar yapmış olmak gerekir.’ Hükmünü içermektedir. Talebinizin Üniversite Rektörlüğünce değerlendirilmesi gerekmektedir” denildi.

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