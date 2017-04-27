Vajinismus neden ortaya çıkar?

Vajinismus, sanıldığının aksine cinsel isteksizlik değildir. Peki bu sorunun tedavisi var mı? İlişkileri olumsuz etkileyen bu sorunun altında yatan nedenleri ve tedavisini Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert anlattı.

Günümüzde oldukça yaygın hale gelen vajinismus, çiftlerin cinsel yaşantısını olumsuz yönde etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Çabuk Cömert kadınlarda vajinismus rahatsızlığını ve tedavisini anlatıyor.

“Ağrılı seks, kadınlarda vajinismusun en yaygın belirtisidir. Vajinismusta kadınlar ağrıyı sadece penetrasyon sırasında hisseder. Geri çekildikten sonra genellikle ortadan kaybolur, ancak her zaman olmaz. Bazı kadınlarda ise bu durum tampon takarken veya doktorun iç pelvik muayenesinde de ortaya çıkabilir. Bunun ana nedeni vajinal kaslarda istem dışı kasılmalardır. Vajinadaki bu istemsiz kasılmalar, cinsel ilişkiyi oldukça acılı ve ağrılı bir hale getirdiği gibi büsbütün engelleyebilir de. Vajinismus sanıldığı gibi cinsel isteksizlik anlamına gelmez. Kadınlarda cinsel istekte bir sıkıntı olmamasına rağmen cinsel ilişki esnasında vajina girişi istemsizce sertleşerek ağrı, yanma ve sızıya neden olur. Kadınlar hissettikleri bu ağrıdan dolayı cinsel ilişki anında panik atağa benzer bir kötü bir hisse kapılırlar. Genellikle bilinçleri açık olur ama kontrollerini yitirirler. Ardından kendilerini savunma ya da koruma çabası içine girebilirler. Vajinismus, hastanın ruhunda ve zihninde yıllar boyunca biriktirdiği baskıların bir sonucudur. Ayrıca yalnızca kadınların değil, çiftlerin ortak yaşadığı ve yaşam kalitelerinin düşmesine neden olan oldukça ciddi bir sorundur.”

VAJİNİSMUS NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

“Vajinismusun sebepleri arasında; cinsel tabular, yanlış bilgiler ve inanışlar, kızlık zarını yitirme korkusu, olumsuz dinsel ve ahlaki şartlanma, ilk denemede hissedilen acı, cinselliği kötüleştiren ve baskılayan toplum, zayıf ve güçsüz anne, baskıcı ve otoriter baba, cinsel şiddet ve taciz, iğrenme, hoşlanmama, zorla evlendirilme, eşini sevmeme, eşle uyumsuzluk, başarısızlık korkusu ve gebe kalma korkusu sayılabilir. Her ne sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın vajinismus başarılı bir şekilde tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Çok çeşitli tekniklerle tedavi edilebilmektedir.”

TEDAVİ İÇİN HANGİ YÖNTEMLER UYGULANIYOR?

“Vajinismus tedavi teknikleri arasında, pelvik taban kontrol egzersizleri, hipnoz, dilatasyon eğitimi, ağrı giderme yöntemleri, geçiş adımları ve kadınların katkıda bulunan duygusal bileşenleri tanımlama, kendilerini ifade etmelerine ve sorunlarına çözmelerine yardımcı olmak için psikolojik destek gibi çok kapsamlı yaklaşımlar sayılabilir. Eğer herhangi bir fizyolojik kaynaklı sorun yoksa genellikle cerrahi teknik ya da ilaç kullanımına gerek olmaz. Ayrıca bu teknikler arasında kendinize en uygun olanı siz seçersiniz. Çünkü vajinismus tedavisinin ana hedefi kendinizi rahat hissedip gevşemenizi sağlamak ve kasılmalarınıza engel olmaktır. O yüzden bu tedavi sırasında psikolojik olarak sizi zorlayacak hiçbir teknik uygulanmaz.”

Op. Dr. Esra Çabuk Cömert “Cinsel sağlık insan hayatının çok önemli bir parçasıdır. Tedavi sürecindeki her şey kontrolünüz altında olur ve sadece onaylayacağınız teknik kullanılır. Bunların arasında bedeniniz ve cinsel birleşme hakkında bilgilendirme, egzersiz, terapi ve hipnoz seçeneklerinden size en uygun olanını seçebilirsiniz. Vajinusmus tedavisi ağırlıklı olarak gevşetme egzersizlerinden oluşur. Çatı kaslarını gevşetmeye yarayan egzersizler yapılır. Doğru egzersizlerle vücudunuzdaki kasları kontrol ederek istem dışı kasılmalardan kurtulabilirsiniz. 3-4 seanstan sonra vücudunuzu gevşer, kendinize ve bize olan güveniniz arttığı için tedavi süreci daha da hızlanır. 7-8 seansın sonundaysa tedavi süreciniz genellikle tamamlanmış olur. Sağlıklı bir cinsel hayata kavuşur ve anne-baba olma hayalinizi gerçekleştirebilir hale gelirsiniz.”