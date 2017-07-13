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VDYD, Thalassaemia hastaları için Girne’de kan bağışı etkinliği düzenleyecek

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VDYD, Thalassaemia hastaları için Girne’de kan bağışı etkinliği düzenleyecek
Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (VDYD) Thalassaemia hastalarının kan ihtiyacını karşılamaya yönelik ikinci kez kan bağış etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (VDYD) Thalassaemia hastalarının kan ihtiyacını karşılamaya yönelik ikinci kez kan bağış etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, VDYD’nin Girne şubesinin faaliyete başlaması nedeniyle gerçekleştireceği etkinlik, 15 Temmuz Cumartesi günü  17:00-19:00 saatleri arasında Baldöken Oto Parkı’nda yer alacak.

Dernek, etkinliğe Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ile dernek üyelerinin katılacağını açıkladı.

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