Veyis Ateş, Habertürk'ten istifa etti

Sedat Peker’in gündeme getirdiği iddialar ardından Sezgin Baran Korkmaz’la ‘şantaj’ olarak yorumlanan telefon görüşmesi ortaya çıkan Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi.
Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenildi. Sözcü’ye konuşan Kenan Tekdağ şunları söyledi:
“Biraz önce Veyis Ateş aradı. “Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum” dedi.
Kenan Tekdağ, Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş’in istifasını kabul etti. Ciner Medya Grubu, geçen pazartesi günü Veyis Ateş’ten savunmasını istemişti.
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