  • BIST 120.189
  • Altın 306,655
  • Dolar 6,0549
  • Euro 6,5873
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

Vietnam'da Kovid-19 Salgını Nedeniyle 10 Bin Kişinin Yaşadığı Bölge Karantinaya Alındı

» »
Vietnam'da Kovid-19 Salgını Nedeniyle 10 Bin Kişinin Yaşadığı Bölge Karantinaya Alındı
Vietnam'da Kovid-19 Salgını Nedeniyle 10 Bin Kişinin Yaşadığı Bölge Karantinaya Alındı

Vietnam'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem amacıyla Vinh Phuc eyaletinde 10 bin civarında kişinin yaşadığı bölge karantinaya alındı.

VNExpress'in haberine göre, Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta ve 10 binden fazla kişinin yaşadığı köylerin bulunduğu Son Loi bölgesi, 7 kişide Kovid-19'a rastlanmasının ardından giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Vinh Phuc'da yetkililer, salı günü 3 aylık bir bebekte virüse rastlanması üzerine bölgede bugünden itibaren 14 gün sürecek karantina uygulaması başlattı.

Yetkililer, Son Loi'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hastalık kontrol noktalarının sayısının da artırıldığını ve karantinadaki bölgede bulunan 10 bin 600'den fazla kişi için gıda ve ücretsiz maskeler temin edildiğini, seyyar dükkanlar kurulduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgedeki okullar, 23 Şubat'a kadar eğitime ara verecek.

VAKA SAYISI 16'YA ÇIKTI

Vietnam Insider'ın haberine göre, Son Loi'de virüsü taşıyan hastalardan birinin babasında Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısı 16'ya yükseldi.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının 11'i Vinh Phuc'da görüldü.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Kovid-19, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de, Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 1368'e, virüs bulaşan kişi sayısı 59 bin 883'e yükselmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan’da resmi olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Yeni Azerbaycan Partisi10 Şubat 2020 Pazartesi 11:19
  • Çin’de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 909’a yükseldi10 Şubat 2020 Pazartesi 09:54
  • Tayland'da saldırı: 26 ölü09 Şubat 2020 Pazar 19:00
  • Çin’de ortaya çıkan yeni tip Coronavirüsü ilk bilen Doktor hayatını kaybetti07 Şubat 2020 Cuma 18:57
  • Koronavirüsü Duyuran Doktorun Ölümü Çin'de Tepkilere Yol Açtı07 Şubat 2020 Cuma 13:30
  • Çin bilim insanları: Koronavirüs pangolinlerden bulaşmış olabilir07 Şubat 2020 Cuma 12:38
  • Koronavirüs salgını Çin'in eğitim sistemini değiştirdi07 Şubat 2020 Cuma 11:07
  • Rusya'dan Çin'e insani yardım07 Şubat 2020 Cuma 10:44
  • Hindistan'da ABD elçiliği yerleşkesinde 5 yaşındaki kız çocuğu tecavüze uğradı06 Şubat 2020 Perşembe 18:42
  • Hindistan'da musluklardan su yerine alkol aktı06 Şubat 2020 Perşembe 17:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti