Virüsün yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri diz çökerek özür diledi

Güney Kore'de, korona virüsünün yayılmasından sorumlu tutulan tarikatın lideri özür diledi. Ülkedeki hastalığın kaynağı olarak tarikat üyesi bir kadın gösterilmiş, tarikatın lideri Lee Man-hee ise virüsü 'kilisenin hızla büyümesini engellemeye, kaydettiği ilerlemeyi yok etmeye yönelik şeytan işi’ olduğunu söylemişti.

Korona virüsünün Çin’den sonra en çok görüldüğü ülkelerden olan Güney Kore’de, hastalığın bu denli yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri gözyaşları içinde özür diledi. İki kez diz çöken lider, “İnsanların affına sığınıyorum” dedi. Güney Kore’de, salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan ‘Shincheonji Kilisesi’ adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee, bugün resmen kamuoyundan özür diledi.

Shincheonji Kilisesi, Güney Kore’deki korona virüsü vakalarının en az yarısıyla ilişkilendiriliyor. Tarikat üyesi olan ve ’31’inci hasta’ diye nitelenen 61 yaşındaki bir kadın, ülkedeki hastalığın kaynağı olarak gösteriliyor. Daegu kentinde yaşayan kadına 10 Şubat’ta teşhis konulmuş, kadının en az dört tarikat ayinine katıldığı saptanmıştı. Tarikatın 260 binden fazla müridi olduğu belirtiliyor. Müritleri tarafından ‘Mesih’ ilan edilen tarikat lideri Lee Man-hee, korona virüsü salgınını başlangıçta ‘Shincheonji Kilisesi’nin hızla büyümesini engellemeye, kaydettiği ilerlemeyi yok etmeye yönelik şeytan işi’ olarak nitelemişti.

Güney Koreli yetkililer, Lee başta olmak üzere 11 tarikat liderine salgını önlemede yeterince işbirliği yapmadıkları gerekçesiyle soruşturma açmaya hazırlanıyor. Liderler, ‘cinayet’le de suçlanıyor. Lee ise tarikatın hükümetle işbirliği yaptığını savunuyor.

‘İNSANLARIN AFFINA SIĞINIYORUM’

Sesi titreyen ve ağladığı görülen Lee, Gapyeong’da basın mensuplarının karşısında tam iki kez diz çöktü ve “Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim” dedi. Lee, “Kasten olmasa da çok sayıda insana virüs bulaştı. Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum” ifadelerini kullandı.