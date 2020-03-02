  • BIST 107.310
  • Altın 319,170
  • Dolar 6,2230
  • Euro 6,9470
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Virüsün yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri diz çökerek özür diledi

» »
Virüsün yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri diz çökerek özür diledi
Virüsün yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri diz çökerek özür diledi

 

Güney Kore'de, korona virüsünün yayılmasından sorumlu tutulan tarikatın lideri özür diledi. Ülkedeki hastalığın kaynağı olarak tarikat üyesi bir kadın gösterilmiş, tarikatın lideri Lee Man-hee ise virüsü 'kilisenin hızla büyümesini engellemeye, kaydettiği ilerlemeyi yok etmeye yönelik şeytan işi’ olduğunu söylemişti.

Korona virüsünün Çin’den sonra en çok görüldüğü ülkelerden olan Güney Kore’de, hastalığın bu denli yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri gözyaşları içinde özür diledi. İki kez diz çöken lider, “İnsanların affına sığınıyorum” dedi. Güney Kore’de, salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan ‘Shincheonji Kilisesi’ adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee, bugün resmen kamuoyundan özür diledi.

Shincheonji Kilisesi, Güney Kore’deki korona virüsü vakalarının en az yarısıyla ilişkilendiriliyor. Tarikat üyesi olan ve ’31’inci hasta’ diye nitelenen 61 yaşındaki bir kadın, ülkedeki hastalığın kaynağı olarak gösteriliyor. Daegu kentinde yaşayan kadına 10 Şubat’ta teşhis konulmuş, kadının en az dört tarikat ayinine katıldığı saptanmıştı. Tarikatın 260 binden fazla müridi olduğu belirtiliyor. Müritleri tarafından ‘Mesih’ ilan edilen tarikat lideri Lee Man-hee, korona virüsü salgınını başlangıçta ‘Shincheonji Kilisesi’nin hızla büyümesini engellemeye, kaydettiği ilerlemeyi yok etmeye yönelik şeytan işi’ olarak nitelemişti.

 

Güney Koreli yetkililer, Lee başta olmak üzere 11 tarikat liderine salgını önlemede yeterince işbirliği yapmadıkları gerekçesiyle soruşturma açmaya hazırlanıyor. Liderler, ‘cinayet’le de suçlanıyor. Lee ise tarikatın hükümetle işbirliği yaptığını savunuyor.

‘İNSANLARIN AFFINA SIĞINIYORUM’

Sesi titreyen ve ağladığı görülen Lee, Gapyeong’da basın mensuplarının karşısında tam iki kez diz çöktü ve “Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim” dedi. Lee, “Kasten olmasa da çok sayıda insana virüs bulaştı. Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hindistan'da 'vatandaşlık yasası' çatışmaları: 35 kişi yaşamını yitirdi29 Şubat 2020 Cumartesi 10:25
  • Protestolar ve koronavirüsle sarsılan ekonomiye Hong Kong usulü çare: Vatandaşlara para dağıtılacak26 Şubat 2020 Çarşamba 19:30
  • Trump'la şov yapan Modi, Hindu-Müslüman çatışmasında 23 kişi öldükten sonra barış çağrısı yaptı26 Şubat 2020 Çarşamba 16:37
  • Çin, İran'a Koronavirüs Tespiti İçin 5 Bin Kit Gönderdi26 Şubat 2020 Çarşamba 15:21
  • Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasasına Karşı Protestolarda 4 Günde 20 Kişi Öldü26 Şubat 2020 Çarşamba 14:28
  • Rusya’da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, uyuyakaldı25 Şubat 2020 Salı 19:57
  • ABD Ve Hindistan, 3 Milyar Dolarlık Savunma Anlaşması Yaptı25 Şubat 2020 Salı 13:36
  • Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasası Karşıtı Protestolarda 7 Ölü25 Şubat 2020 Salı 10:47
  • Trump bu kez google çeviri Hintçesiyle Twitter'ı çıldırttı24 Şubat 2020 Pazartesi 22:11
  • Rusya'nın Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya’dan ‘gerçek erkek’ tarifi24 Şubat 2020 Pazartesi 21:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti