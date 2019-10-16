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Wikipedia, Türkiye'de 900 gündür kapalı

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11 Eylül'de AYM, erişim engeli kararının ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediğini değerlendirmek üzere bir araya gelmişti
Wikipedia, Türkiye'de 900 gündür kapalı

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'de 900 gündür kapalı.

Erişim engeli kararı alınmasından 2. 5 yıl sonra 11 Eylül 2019'da Anayasa Mahkemesi, engel kararının ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediğini değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Wikimedia Vakfı'nın yaptığı başvuru hakkında Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm, başvurunun Genel Kurul'da görüşülmesine karar verdi.

9 Mayıs 2017’de yapılan AYM başvurusuna rağmen dosyanın 2019'da gündeme alınmasına sebep olarak AİHM'e yapılan başvuru gösterildi.

Wikipedia hakkında erişim engeli kararı alınmasının sebebi, "Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan içerikler" olarak açıklanmıştı.

Söz konusu içerikler Wikipedia'nın İngilizce sitesinde yer alan "Suriye İç Savaşı'na Dış Müdahaleler" ve "Devlet Destekli Terörizm" başlıklarında Türkiye ile ilgili yer alan ifadelerdi. Bu içeriklerde, Türkiye’nin radikal İslamcı örgütlere silah yardımı yaptığı iddiaları yer alıyordu.

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