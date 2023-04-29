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Yağmur Bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, bugün ve yarın sağanak beklendiğini açıkladı.
Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, haftalık hava durumunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın sağanak beklendiği, daha sonraki günlerde sona ermesi ve haftanın diğer günlerinde havanın az bulutlu olması öngörülüyor.

Daireden yapılan açıklamaya göre, hava, yağışlı günlerde soğuk ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli olacak.

En yüksek hava sıcaklığı önceleri iç kesimler ve sahillerde 21- 24 derece, diğer günlerde ise 25- 28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yağış anında yer yer fırtınamsı olarak esmesi bekleniyor.

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