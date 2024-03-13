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Yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarın, cuma ve cumartesi günleri yer yer sağanak beklendiğini açıkladı.
Yağmur bekleniyor

Hafta boyunca hava sıcaklığının 21-24 derece dolaylarında olacağı tahmin edilirken, perşembe, cuma ve cumartesi  günleri yer yer sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olacak.

Hava sıcaklığının 21-24 derece dolaylarında olacağı hafta boyunca rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, cuma ve cumartesi ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Rapora göre hava, bugün çok bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu; yarın parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağışlı, cuma ve cumartesi parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, pazar ve pazartesi ise  parçalı bulutlu olacak.

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